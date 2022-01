PSG : Kylian Mbappé est un "Enfoiré"

Un « Enfoiré » de plus ! Comme chaque année, la troupe des Enfoirés a donné un concert en l’honneur des Restos du Coeur. A la différence que, Covid-19 oblige, la représentation musicale n’a pu être enregistrée que devant 2 000 spectateurs.

Ces derniers ont eu la surprise de voir ce concert être ouvert par un invité de marque. Déjà présent en 2019 avec Didier Deschamps, Kylian Mbappé a fait son retour dans la troupe des « Enfoirés » comme le rapporte Le Parisien. Réalisant le rêve de sa mère, Fayza, l’attaquant du PSG a profité d’un jour de repos pour prendre la direction de Montpellier où se déroulait le concert.

S’il avait pris part à une chanson collégiale en 2019 après le titre de champion du monde, Mbappé n’a pas fait de figuration cette fois-ci. En effet, d’après le quotidien, celui qui hésite encore entre le PSG ou le Real Madrid sera le premier à faire son apparition lors de la diffusion sur TF1 dans un mois. Il devrait en effet ouvrir le concert. Une sacrée marque de reconnaissance qu’il a assumée avec aplomb, à en croire les échos venus de Montpellier.

"Je peux juste vous dire que Kylian, comme Thomas Pesquet, est bien meilleur chanteur que ce qu’il dit, a confié au Parisien le journaliste Christian Jeanpierre, qui fait partie de l’organisation. On sent que chez les Mbappé, on a vécu en musique (…) Sa prestation est un moment très fort en émotions."

Le rendez-vous est donc pris dans un mois mis cette participation est encore la preuve de l’impact que veut avoir Mbappé dans la société française, lui qui s’investit déjà beaucoup à Bondy, sa ville natale.