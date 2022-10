PSG : Kylian Mbappé de plus en plus isolé

L'international français génère des crispations dans le vestiaire parisien à cause de ses attitudes et de son omniprésence au sein du club.

Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain cet été, mais pas à n'importe quel prix. Désireux d'être la figure de proue d'un projet sportif ambitieux, l'international français a demandé des garanties sportives, mais a également directement ou indirectement provoqué des changements dans l'organigramme du club de la capitale.

L'attitude de Mbappé fait grincer des dents dans le vestiaire

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé a parfois agacé par ses attitudes et ses déclarations avec en paroxysme l'information révélée par Le Parisien et la volonté de quitter le club dès l'hiver prochain. Comme le révèle le journal L'Equipe, et que Goal est en mesure de confirmer, un sentiment d'ingratitude de la part d'une partie grandissante du club se fait ressentir de plus en plus envers Kylian Mbappé et sa relation avec ses coéquipiers n'est pas au beau fixe.

En effet, si le Paris Saint-Germain a tenté de façonné un vestiaire dépourvu de clans, en se séparant notamment de deux Argentins, ils ont seulement affaibli quantitativement le groupe des Sud-Américains, mais pour autant ces derniers n'ont pas été satisfait de la prise de pouvoir de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le Français se retrouve de plus en plus isolé dans le vestiaire comme l'indique L'Equipe, que Goal est en mesure de confirmer, et ce pour plusieurs raisons.

La première d'entre elles est l'attitude de Kylian Mbappé qui a changé au fil des semaines. Le vestiaire qui était heureux de le voir rester finit par regretter cette prolongation puisque l'international français a tourné le dos à une partie du vestiaire. Autre raison majeure, son omniprésence au sein de l'organigramme du Paris Saint-Germain.

Cet été, le Paris Saint-Germain a effectué plusieurs changements en interne, de la communication au directeur sportif. Or, tous les nouveaux arrivants sont des intimes de Kylian Mbappé. En passant de Luis Campos qu'il a connu à Monaco, par son adjoint Olivier Gagne, ou encore le nouveau responsable de la communication sportive, Julien Maynard, l'un de ses proches.

Ramos, Hakimi et les Français comme seuls soutiens

Une façon pour Kylian Mbappé de marquer son territoire. Sauf que cette omniprésence fini par lui desservir. En effet, aujourd'hui, dans le vestiaire, le champion du monde 2018 n'a plus que le soutien d'Achraf Hakimi, joueur dont il est le plus proche et les Français, à savoir Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Certains joueurs tentent encore de le soutenir comme Sergio Ramos, mais ces derniers temps, les sourires sont de façades.

Un bien maigre bilan pour le supposé "patron" du Paris Saint-Germain. Pour le moment, cet isolement ne se retranscrit par sur le terrain et le professionnalisme des autres joueurs du PSG n'est pas à remettre en cause, mais cette situation peut-elle perdurer ? Seul le temps nous le dira.