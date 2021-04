PSG, Kylian Mbappé aux abonnés absents

Ayant ressenti une douleur à la jambe après le match contre Manchester City, Mbappé va être préservé contre Lens.

La course au titre ou miser sur une remontée contre Manchester City, mardi prochain ? Mauricio Pochettino et son staff ont choisi. D’après L’Equipe, le staff parisien a décidé de ne prendre aucun risque concernant Kylian Mbappé.

Ayant ressenti une douleur à la jambe après la demie aller de Ligue des Champions contre les Citizens, l’attaquant français sera laissé au repos, ce week-end.

Avec les présences de Moïse Kean et Mauro Icardi, Pochettino estime sûrement qu’il est assez armé pour pouvoir défier Lens et que quelques jours de repos en plus pour Mbappé ne seront pas du luxe.

Selon le quotidien sportif, la course au titre ne devrait pas pousser l’entraîneur argentin à utiliser toutes ses forces vives.

Des joueurs comme Florenzi ou Kimpembe pourraient être laissés sur le banc au profit d’Abdou Diallo et Colin Dagba.

En revanche, Neymar sera bien présent au Parc des Princes. Touché au bras sur une chute contre les Citizens, le Brésilien s’est bien remis et n’a donc aucune raison de ne pas être présent face au club nordiste.

A noter que Juan Bernat continue encore et toujours son processus de réathlétisation, lui qui s’est fait les croisés au tout début de la saison.