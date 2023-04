PSG : Kylian Mbappé allume le club !

L'attaquant du Paris Saint-Germain a manifesté son mécontentement suite à une récente communication du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a donné un indice de plus sur son avenir lorsqu'il a communiqué la vidéo de campagne de réabonnement pour la saison prochaine, à ses abonnés, ce mercredi. Une vidéo dans laquelle ne figurent pas Neymar et Lionel Messi. Mais surtout une vidéo dans laquelle, Kylian Mbappé est au centre du projet, avec une mise à l'honneur également de Nuno Mendes.

Mbappé pas mis au courant

Plus que voir Kylian Mbappé, on l'entend dans cette vidéo et c'est bien là, l'origine du nouveau problème du Paris Saint-Germain."L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient", souligne Mbappé dans cette vidéo.

Cette interview a priori anodine pose désormais problème pour le Paris Saint-Germain. En effet, Kylian Mbappé est sorti du silence ce jeudi pour manifester son incompréhension et son mécontentement à l'encontre de la vidéo sortie par le PSG. Non pas pour contester l'absence ou la présence de certains joueurs dans cette campagne de réabonnement mais bel et bien ses propos.

"Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain"

En effet, dans une story Instagram, Kylian Mbappé a manifesté son désaccord avec cette vidéo promotionnelle le mettant en lumière de façon omniprésente et notamment sur ses propos qui n'étaient pas censés être utilisés dans ce cadre : "Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur".

"Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a lancé Kylian Mbappé. Une polémique dont le PSG se serait bien passé.

En attendant de régler ce problème en interne, le Paris Saint-Germain va devoir se focaliser sur le terrain. Battu le week-end dernier par Lyon, le PSG doit absolument l'emporter ce week-end face à Nice, avant de recevoir Lens, la semaine prochaine, car ces deux rencontres seront primordiales dans la course au titre.