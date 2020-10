PSG, Kurzawa raconte sa prolongation

Layvin Kurzawa a été sondé sur sa prolongation au PSG et a aussi évoqué les événements survenus lors du Clasico.

Surpris par sa prolongation inattendue au PSG, Layvin Kurzawa est revenu sur cet épisode, évoquant les discussions avec le directeur sportif parisien Leonardo.

"Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite. Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans", a confié l'ancien monégasque, qui a été sondé sur les événements survenus lors du Clasico face à l'OM le 13 septembre dernier, lui qui a été suspendu six matches après son expulsion lors de ce choc et qui retrouve le groupe parisien ce mardi soir (21h) pour affronter en Ligue des Champions.

"Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais c’est fait. Maintenant, je suis passé à autre chose, le club aussi. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire... C’était une réaction à chaud que je n’aurais pas dû avoir. Basta. Une sanction en interne ? Non, pas de sanction, mais des discussions. La leçon est retenue", a ainsi confié le défenseur parisien dans les pages du quotidien Le Figaro ce mardi.