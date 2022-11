PSG : Kimpembe de retour à l'entraînement collectif jeudi

Après une séance individuelle mercredi, le défenseur va retrouver ses partenaires jeudi. De bon augure avant la liste des Bleus pour le mondial.



A quelques semaines puis quelques jours de la Coupe du monde, Presnel Kimpembe s'est fait peur. Touché aux ischio-jambiers lors de la rencontre face à Brest (1-0, le 10 septembre), le défenseur international français avait dû observer six semaines de convalescence, dont une partie au centre médical Aspetar de Doha.





Revenu face à Troyes dans un match où il a connu des difficultés notables, le Parisien s'est ensuite blessé au tendon d'Achille, une zone sur laquelle il avait déjà effectué des soins, après un coup reçu à l'entraînement par l'un de ses partenaires.





Dans le groupe parisien face à Auxerre ?





Si le discours de Paris et de son coach était à l'optimisme, un frisson à tout de même parcouru le staff de l'équipe de France. Mais après examens en fin de semaine dernière, les nouvelles étaient plutôt bonnes et l'hématome n'a pas laissé apparaître de lésions importantes.





Comme annoncé par le PSG lors de son dernier bulletin médicale, Kimpembe va bien retrouver le groupe professionnel ce jeudi, alors que ses partenaires ont eu le droit à trois jours de repos. Avant cela, le titi aura droit à une séance individuelle ce mercredi au camp des Loges. Il se pourrait même qu'il soit dans le groupe pour le match de dimanche face à Auxerre. De bon augure aussi avant l'annonce de la liste des Bleus qui aura lieu plus tard dans la journée.