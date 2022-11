PSG : Keylor Navas tacle Christophe Galtier

Titulaire avec le Costa Rica pour la Coupe du monde 2022, Keylor Navas arrive dans un état de forme particulier puisqu'il n'a pas joué avec le PSG.

Keylor Navas vit une saison particulière au Paris Saint-Germain. Arrivé à l'été 2019 dans la capitale, le portier du Costa Rica a rapidement fait l'unanimité au PSG faisant passer un cap considérable au champion de France en titre dans les buts. Mais depuis, les choses ont évolué de mal pis pour l'ancien du Real Madrid. Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma l'an dernier, Keylor Navas a d'abord été contraint à l'alternance.

"Quelqu'un ne veut pas que je joue"

Cette année, avec la nomination de Christophe Galtier, Keylor Navas a carrément perdu toute chance de jouer et se retrouve numéro deux au PSG. Avant la Coupe du monde au Qatar, le gardien de 35 ans n'a pas disputé la moindre minute avec son club en match officiel cette saison. Keylor Navas arrive donc sans rythme et sans repère au Qatar où il aura un grand rôle à jouer pour sa sélection.

Keylor Navas va disputer sa troisième Coupe du monde avec son pays et porte l'espoir de tout un peuple. Le gardien de 35 ans devra être très grand ce mercredi pour aider le Costa Rica à prendre un point ou plus face à l'ogre espagnol et forcément le fait de ne pas avoir joué cette saison inquiète au pays. Dans une interview accordée à El Pais, Keylor Navas a préféré relativiser, mais en a profité pour tacler Christophe Galtier qui a décidé de ne pas le faire jouer du tout.

"Quand vous arrivez dans un endroit où on vous respecte..."

"Je n’ai pas joué, mais je me sens bien, je me sens tranquille. Mais je ne vais pas cacher la réalité : c’est toujours mieux de jouer, même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un Mondial. Je me suis très bien entraîné. Si je ne joue pas dans mon équipe (le PSG, ndlr), ce n’est pas à cause d’un manque de condition physique, d'une baisse de niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout", a expliqué Keylor Navas.

"C’est ma troisième Coupe du Monde donc j’ai très envie d’en profiter et d’aider mon pays. Quand vous arrivez dans un endroit où on vous respecte, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez le meilleur de vous-même pour les aider, où les gens reconnaissent la valeur de votre travail, ça aide énormément sur le plan mental pour entrer sur le terrain et faire de bonnes choses", a ajouté le gardien du PSG.

Un message qui a le mérite d'être clair. En deux ans, Keylor Navas est passé du statut de titulaire indiscutable au PSG à simple remplaçant sans le moindre temps de jeu. S'il n'a pas pu partir l'été dernier, faute d'un accord entre Naples et le club de la capitale, après ses déclarations, nul doute que le portier du Costa Rica souhaitera probablement changer d'air pour jouer de nouveau dès cet hiver.