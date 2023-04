PSG : Jérôme Rothen tacle Lionel Messi et ses exigences

L'ancien milieu de terrain du PSG a regretté les demandes salariales de Lionel Messi pour rester au club.

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si récemment la tendance n'était pas à une prolongation de contrat dans le club de la capitale, l'Argentin ne serait pas fermé à rester au PSG. En revanche, le champion de France en titre devra se montrer convaincant financièrement pour le faire rester.

"Messi se fout de la gueule du monde depuis son arrivée à Paris"

En effet, selon les informations de Le Parisien, le clan de Lionel Messi demande une augmentation de salaire en raison de son nouveau statut de champion du monde et de l'énorme offre venant d'Arabie Saoudite. Une information qui choque au plus haut point Jérôme Rothen.

"Je n'ai pas de mots. C'est complètement déplacé. C'est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu'il est arrivé. Il n'est pas venu pour les bonnes raisons, il n'est venu que pour les conditions financières. À Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti. Ils ne pouvaient plus le payer comme ils le payaient. Il y avait un déficit tellement énorme qu'ils devaient s'en séparer", a lancé l'ancien du PSG sur RMC.

"Quand le niveau s'élève en Ligue des champions, rien"

"Il est venu avec des pleurs au PSG et il partira avec la frustration de ne pas avoir pu revaloriser son salaire. Pour moi il n'a pas marqué l'histoire du PSG. C'est une déception, encore une. Il y en a eu beaucoup. Je suis extrêmement déçu de son attitude, de ses performances et de cette information", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien international français considère que sa saison n'est pas à la hauteur de ses exigences : "Je m'en fous qu'il ait 15 ou 20 passes décisives. Si tu fais tes passes décisives sur des matchs qui comptent moins que les gros matchs, là où on t'attendait, ce n'est pas la même chose. Quand le niveau s'élève en Ligue des champions, rien".

"En phase de groupes, quand ça été dur contre Benfica et que le PSG n'a pas gagné un match, on n'a pas vu un grand Leo Messi. Contre la Juve, et ce n'était pas la grande Juve, ce n'était pas un grand Leo Messi. Le match qui compte, contre le Bayern Munich, on n'a pas vu un grand Leo Messi", a conclu Jérôme Rothen.