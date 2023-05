PSG - Jérôme Rothen : "J'aurais aimé que les contestations du CUP arrivent plus tôt"

L'ancien milieu de terrain du PSG soutien les supporters du club mais aurait aimé une réaction plus rapide de leur part.

Au Paris Saint-Germain, les supporters se rebellent. Après une saison décevante sur le plan sportif, les fans du PSG ont fait part de leur mécontentement à l'encontre de leur direction la semaine dernière en se réunissant devant le QG du club, exhortant notamment Lionel Messi et Neymar à partir.

"Il ne faut pas lâcher"

Une réunion a eu lieu depuis entre le CUP, le groupe de supporters du PSG, et les dirigeants du club de la capitale, mais les revendications des premiers n'ont visiblement pas été entendues par les seconds. En effet, le CUP a purement et simplement annoncé un boycott jusqu'à nouvel ordre de toutes les sections du club.

"Nous ne serons donc plus présents au Parc des Princes ni en déplacement. Les derniers évènements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et l'unique solution susceptible de préserver un avenir commun (...) La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n'entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d'éventuellement revoir nos positons", a indiqué le CUP dans son communiqué.

"Un véritable mal-être des amoureux du PSG"

Une position totalement comprise par Jérôme Rothen. Au micro de RMC, l'ancien milieu de terrain du club de la capitale a validé la mesure prise par le CUP mais a regretté que les supporters ne se soient pas fait entendre plus tôt : "Je comprends cette grève, j'aurais aimé que les contestations arrivent bien plus tôt".

"On avait l'impression que par moment, ils allaient trop dans le sens du vent. Ils ont mis en lumière ce qui n'allait pas : l'identité du club, l'âme du club. Je pense qu'ils sont bien placés pour le représenter. Il faut leur donner des réponses et étant donné qu'ils ne les ont pas ou que c'est ambigu, ils prennent du recul. Je trouve que c'est bien. C'est une forme de prise de conscience peut-être pour les dirigeants, même s'ils ne sont pas partis pour. Je pense qu'il ne faut pas lâcher quand tu es un véritable passionné du club, comme eux le sont", a ajouté l'ancien international français.

"Il y a un véritable mal-être de la part des amoureux du PSG. Le mal est tellement profond que la cassure s'est passée il y a quelques années déjà, mais qu'elle s'est accentuée. Il y a très peu de joueurs qui s'identifient à ce club, c'est ça le plus triste, et les dirigeants aussi. Ils ont mis trop facilement de côté les représentants de cette identité, cette âme du club. Comme dans tous les clubs, les supporters sont garants de tout ça, ils ont raison de le dire, mais il va falloir faire évoluer les choses si on veut retrouver au Parc des Princes une ambiance digne de ce nom", a conclu Jérôme Rothen.