PSG : Jérôme Rothen fracasse Lionel Messi !

Fantomatique, Lionel Messi n'a pas aidé le Paris Saint-Germain a évité une nouvelle désillusion en Ligue des champions.

Très discret, trop discret, Lionel Messi n'a pas été à la hauteur de l'évènement face au Bayern Munich et n'a pas pesé sur la rencontre. L'Argentin, fantomatique, n'a rien pu faire pour empêcher l'élimination du PSG dès les huitièmes de finales de la compétition. Interrogé sur la performance de Lionel Messi après la rencontre dans l'After sur RMC, Daniel Riolo a voulu temperer, avant de faire exploser Jérôme Rothen.

"Tu t'es acclimaté de quoi ?"

"Lionel Messi a disparu sur les matches aller-retour en Ligue des champions depuis 2017. Je peux te refaire tous les matches. Juventus 2017, Liverpool 2018...le Bayern... Lionel Messi sur les matches aller-retour Ligue des champions, il est fini. Je ne crois pas que Lionel Messi puisse faire en club ce qu'il a fait sur un mois de Coupe du monde", a lancé Daniel Riolo, avant que Jérôme Rothen ne dégoupille.

"Sauf qu'on a vu la Coupe du monde ! Ce soir je n'ai aucune excuse pour Lionel Messi. Non, Messi, pas merci beaucoup, on est pas très content. On est très content de rien du tout, c'est pour vendre des maillots... Messi, on n'en veut pas ! Il ne veut pas s'investir dans ce club ! Il se dit 'acclimaté' maintenant mais t'es acclimaté de quoi ?!", a lancé l'ancien milieu de terrain du PSG très remonté.

"Si Messi prolonge, je vais faire grève au Parc des Princes"

"Parce que t'as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont t'es acclimaté ? Mais dans les matches qui comptent, tu disparais ! Là ou c'était du foutage de gueule, c'est que les matches de la Coupe du monde, on était sur place, on les a vu, j'ai vu ses déplacements, j'ai vu comment il s'investissais ! Je veux bien que ce soit un truc à part, la sélection, la Coupe du monde, mais respecte le PSG !", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien milieu du PSG s'est complètement lâché à l'encontre de Lionel Messi : "Il ne nous respecte pas et il ne nous fait gagner rien du tout. L'année dernière contre le Real Madrid, il s'est chié dessus comme les autres, il n'a rien fait de plus. Je l'attendais aujourd'hui. Ok, le match contre l'OM, mais c'était seulement une bonne équipe de Ligue 1, pas une équipe de Ligue des champions, et tout le monde s'est emballé pour sa passe décisive à Mbappé, mais aujourd'hui, il est inapte au plus haut niveau avec cet état d'esprit".

"C'est normal de voir Messi comme ça ? Il s'est fait bougé dans tous les duels. Il ne s'est pas crée une occasion ce soir ! C'est là que je l'attendais Messi ! C'est là que je l'attendais pour manger mon chapeau ! Venez m'expliquer sur ce match là que Messi est bon, venez ! Autant je suis calme sur Nasser, Campos et Galtier, mais si demain j'apprends que Messi prolonge je me met en grève au Parc des Princes. Si Messi prolonge, déjà que tu vas te taper Neymar et sa cheville en vrac, ce serait un vrai problème pour le PSG parce que la masse salariale est énorme à cause de ces joueurs-là", a conclu Jérôme Rothen. Une prise de position qui a le mérite d'être claire.