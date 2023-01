PSG : Jérôme Rothen dézingue Lionel Messi

Ce mardi, Jérôme Rothen s'est emporté contre le comportement de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain.

Revenu à un excellent niveau depuis le début de saison et récemment champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi semble enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, où il semble bien plus épanoui que la saison dernière. Auteur de 12 buts et 14 passes décisives cette saison, le septuple Ballon d'Or a de plus en plus d'influence dans le jeu parisien, pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Rothen reproche à Messi son comportement

Néanmoins, les performances de l'ancien Barcelonais ne suffisent pas à convaincre tout le monde. C'est le cas de Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG devenu consultant pour RMC a notamment reproché à l'Argentin son attitude vis-à-vis des supporters parisiens. "Certains lui ont accepté son attitude pendant un an alors que, pour moi, il est allé trop loin, comme Neymar l'année dernière. (...) Cette année, il n'y a rien à dire. Le mec est performant, il est professionnel. La seule chose à dire, c'est le comportement qu'il a pour célébrer les buts. Parce que les supporters c'est l'âme d'un club, c'est le respect que tu dois avoir. Alors oui, ils sont allés loin l'année dernière, ils l'ont insulté. Ils étaient comme moi, on était fou de voir Léo Messi dans le championnat de France, sauf qu'on a été extrêmement déçu. Et là tu vas leur demander, avec la Coupe du monde, de l'ovationner ? Et là, il aller chercher du réconfort et de la communion", a déclaré l'ancien international français.

De retour à Paris ce mardi avec le statut de champion du monde, le joueur de 35 ans devrait reprendre la compétition mercredi prochain face à Angers et ne pas prendre part au 32ème de finale de Coupe de France face à Chateauroux ce vendredi?