PSG : Jérôme Rothen conseille le club sur son mercato en recrutant en Ligue 1

Ce mardi, Jérôme Rothen a glissé une liste de joueurs de Ligue 1 qu'il aimerait voir au Paris Saint-Germain.

Si la saison n'est pas encore terminée, le Paris Saint-Germain doit déjà se pencher sur son avenir et la saison prochaine, qui passera sans doute par un mercato estival réussi. Et si pour l'heure aucune piste n'a réellement été activée, bien que Milan Skriniar devrait de nouveau être une priorité, beaucoup se penchent déjà sur les profils que devraient cibler le club de la capitale.

Une liste 100% Ligue 1

C'est notamment le cas de Jérôme Rothen. Dans l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG a dressé une longue liste de joueurs sur lesquels il aimerait voir se pencher le club francilien. Et pour changer, il souhaiterait que le décuple champion de France exploite le potentiel et les nombreux talents dont regorge la Ligue 1, avec quelques idées précises en tête. "À Toulouse, Van den Boomen (libre en fin de saison. Vu le pied et l'oeil qu'il a, il ne serait pas ridicule. À Nantes, Ludovic Blas, par exemple. À Lille, David meilleur buteur, je pense qu'il a beaucoup de qualités. (Pour Mbappé) c'est intéressant de faire venir un buteur comme Jonathan David. À Nice, on peut parler de Thuram", a expliqué l'ancien international français.

Dans la foulée, Rothen a glissé une liste de noms qu'il juge "moins clinquants" mais qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice au PSG. "Autres recrutements un peu moins clinquants. Mais Bourigeaud, Majer à rennes, Openda, Fofana à Lens, à Monaco Caio Henrique, Disasi, Embolo, (Youssouf) Fofana... Tu ne peux pas essayer d'avoir une liste sur ces joueurs-là ?", a-t-il ajouté avant de préciser qu'il ne s'agissait pas de prétendants à une place de titulaire.