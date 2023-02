PSG : Jean-Michel Larqué tire à boulets rouges sur les dirigeants et le mercato

L'ancien international français a lourdement reproché la stratégie de recrutement du Paris Saint-Germain.

Le déplacement du PSG sur la pelouse de Montpellier a été une preuve de plus, si tenté qu'il en fallait une, que le club de la capitale a raté son mercato d'hiver. Désireux de se renforcer en attaque pour remplacer numériquement Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton, et en défense centrale avec Milan Skriniar, qui arrivera finalement libre l'été prochain, le Paris Saint-Germain n'a finalement pas recruté le moindre joueur en janvier.

"L'institution a été incapable de mener un transfert jusqu'au bout"

Pourtant, Hakim Ziyech était très proche d'être el renfort tant attendu en attaque, mais le dossier a échoué en raison de soucis administratifs entre le club londonien et le PSG. Le Marocain aurait fait beaucoup de bien après la blessure de Kylian Mbappé, tout comme Milan Skriniar aurait apporté une belle solution à Christophe Galtier pour remplacer numériquement Sergio Ramos.

Au micro de RMC lors de l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Michel Larqué n'y a pas été de main morte après la fin de mercato gâchée par le Paris Saint-Germain : "J'ai un gros défaut, un énorme défaut. Je crois les gens, je crois leurs promesses. Je vais accuser toute l'institution du Paris Saint-Germain. Luis Campos a dit qu'il était déçu par le mercato d'été et qu'il ferait ce qu'il faut pour rééquilibrer en hiver et gommer nos erreurs..."

"Les autres priorités n'ont pas été respectées"

"En l'occurence, il s'agissait de recruter un attaquant gaucher côté droit et Ziyech semblait être le profil ciblé. Et puis Galtier un jour sur une question avait promis des arrivées en cas de départ. Je crois qu'il y a eu des départs, certes pas des joueurs majeurs, mais il n'y a eu aucune arrivée. Je croyais Galtier et Campos mais l'institution a été incapable de mener au bout ce transfert", a ajouté l'ancien joueur des Verts.

Le consultant RMC dénigre l'amateurisme du PSG : "Alors on va accuser les uns et les autres dont Chelsea qui a envoyé les mauvais documents, mais il était facile de dire aux Anglais qu'il ne fallait pas envoyer les documents à 23h02 puisqu'il serait trop tard chez nous. Ce n'est pas une coïncidence, il y a une erreur administrative alors que Jean-Claude Blanc n'est plus là. Ziyech c'était bien mais c'était peut-être pas la priorité des priorités. Alors on va me dire que les trois stars ne défendent pas et que ça fragilise la défense, mais je n'ai pas l'impression que Ramos soit au meilleur de sa forme, que Marquinhos soit en train de gravir la montagne, je n'ai pas l'impression non plus que Kimpembe sera au top dans une quinzaine de jours pour rencontrer le Bayern".

"Il y avait d'autres priorités qui n'ont pas été respectées. Entre ça et la parole des uns et des autres qui n'a pas été respecté, sans vouloir charger Galtier ou Campos, et le PSG qui reçoit des faux documents et s'en aperçoit trop tard, cela veut dire que l'institution a été négligente et n'a pas bien préparé les échéances à venir", a conclu Jean-Michel Larqué.