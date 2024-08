PSG : Jadon Sancho, c'est terminé

Erik ten Hag a insisté sur le fait que Jadon Sancho tirerait plus de penaltys pour Manchester United malgré son absence lors du Community Shield

Sancho est entré en jeu à la 83e minute après que United ait pris l'avantage grâce à Alejandro Garnacho. Cependant, le seul véritable impact de Sancho sur le match s'est produit lors de la séance de tirs au but, lorsqu'il a raté un tir décisif pour son équipe. City a ensuite soulevé le trophée après que Jonny Evans ait également raté son tir en mort subite, condamnant l'équipe de Ten Hag à une défaite décevante à Wembley.

Sancho est revenu à United cet été après son prêt à Dortmund la saison dernière, l'équipe allemande n'ayant pas les moyens de faire revenir définitivement le joueur de 24 ans au club. Ten Hag a insisté sur le fait qu'une « ligne avait été tracée » avec Sancho après la brouille entre les deux hommes la saison dernière, qui a vu l'ailier exilé de l'équipe première.

L'article continue ci-dessous

"Je n'avais aucun doute à son sujet", a déclaré Ten Hag à propos de Sancho après la défaite. "C'est un très bon tireur de penalty et aujourd'hui il a raté, mais cela fait partie du jeu. Je suis sûr qu'à l'avenir il tirera des penaltys."

On s'attend à ce que Sancho soit très présent à Manchester United dans les semaines à venir après que Ten Hag ait révélé que l'attaquant anglais pourrait être utilisé en attaque, Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee étant indisponibles. Cependant, malgré la réconciliation avec Ten Hag, l'avenir de Sancho reste incertain, la Juventus et le Paris Saint-Germain étant toujours intéressés par son recrutement cet été.

Les propos de Ten Hag laissent néanmoins entendre que Sancho va rester à United... La fin de la saga ?