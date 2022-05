Au PSG, les histoires d'amour finissent mal en général

Partira ou partira pas ? Samedi soir, Angel Di Maria a de très fortes chances de disputer son dernier match sous le maillot du PSG. Le meilleur passeur de l'histoire du club (113), qui souhaitait rester et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, a tout de même pris les devants depuis quelques semaines.

Face à l'absence de réponse de sa direction sportive depuis quelques mois, l'Argentin s'est mis d'accord avec la Juventus Turin sur un contrat d'un an, plus une autre année en option, comme nous vous le révélions ce lundi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées en début de semaine pour lui rendre un hommage appuyé. Du côté du club, la donne a aussi changé : mardi Paris nous indiquait que rien n'était prévu pour célébrer le gaucher car la situation avec le virage Auteuil est toujours aussi complexe. Mais depuis jeudi, le club s'active pour lui offrir une sortie digne, tout comme le Collectif Ultra Paris.

Un silence méthodique

Voilà pour la forme. Mais sur le fond, le départ d'Angel Di Maria s'ajoute à la liste, de plus en plus longue, des histoires d'amour parisiennes qui se finissent mal. Matuidi, Meunier, Thiago Silva et surtout Cavani. Une liste qui pourrait encore s'allonger dans les semaines à venir.

Pourquoi leur aventure s'est-elle terminée en eau de boudin alors qu'ils souhaitaient poursuivre ? Tous ont été confrontés au silence méthodique de leur direction, aux appels sans réponse pendant plusieurs semaines et à une lente dégradation de leur statut.

« Dès que tu commences à être vers la sortie, le club prend ses distances avec toi. Si t'es en place, t'as le pouvoir, tout le monde veut être près de toi et puis quand tu es sur le départ on est moins présent pour toi, explique un connaisseur du club. Même les employés prennent leur distance pour ne plus être identifiés comme proches du joueur. C'est notamment ce qui est arrivé à Rabiot lorsqu'il était en fin de contrat, alors qu'il représentait un exemple et un espoir pour les jeunes du centre de formation. »

Blaise Matuidi, par exemple, a longtemps attendu qu'un dialogue se noue pour parler de la suite et qu'un message lui soit clairement passé malgré ses relances et autres coups de fil à son président Nasser Al-Khelaïfi. Il n'a eu que des réponses trop tardives. Malgré la célébration offerte par le club, son départ s'est fait dans l'amertume. Il suffit de regarder les images de son interview à PSG TV pour s'en rendre compte.

Cavani, Meunier et Thiago Silva ont attendu un signe

Edinson Cavani et Thiago Silva ont vécu des situations quasiment similaires. Parti à l'été 2020, le meilleur buteur de l'histoire du club souhaitait rester au club deux années supplémentaires, quitte à être remplaçant. Le club lui a proposé de prolonger deux mois, le temps du Final 8, avant de miser sur Mauro Icardi avec le succès que l'on connaît.

Idem pour Thomas Meunier qui s'était mis d'accord depuis plusieurs mois avec Dortmund, faute d'avoir pu discuter de son passage et de son avenir avec sa direction. Thiago Silva, capitaine du PSG, a lui aussi attendu un signe, un dialogue franc, notamment de son président dont il était très proche.

Après de bonnes prestations lors du Final 8, le PSG a tenté de rattraper les choses mais le Brésilien avait donné son accord quelques heures après la défaite parisienne contre le Bayern Munich. Soigner la sortie de ses joueurs les plus emblématiques comme de ses employés au plus bas de l'échelle, voilà encore un axe de progression du club de la capitale.