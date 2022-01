PSG : Gianluigi Donnarumma également touché par le Covid-19

La liste des cas contacts ou cas positifs risquent d’être longue comme le bras au PSG ces prochains jours. Au lendemain de la victoire en Coupe de France contre Vannes (0-4), Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19.

Problème, le gardien italien était titulaire lundi soir et a donc voyagé avec l’ensemble de ses coéquipiers, dont certains sont donc considérés comme cas contact.

Pour le moment, aucun autre cas positif n’a été déclaré dans les rangs parisiens mais la liste pourrait bien évoluer dans les prochains jours avec le nouveau protocole de la LFP. Avec Donnarumma, ce sont désormais cinq joueurs du PSG qui sont placés en isolement.

De nouveaux cas à venir au PSG ?

Il y a quelques jours, Lionel Messi, Nathan Bitumazala, Juan Bernat, Sergio Rico et Danilo Pereira avaient également eu un test positif et sont depuis à l’isolement. Seul Bernat a pour le moment rendu un nouveau test négatif et est donc autorisé à reprendre l'entraînement comme l'a annoncé le PSG.

📌 @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.



Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain. L'article continue ci-dessous — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022

Si en Argentine, il y a de l'espoir de voir Messi disponible, tout ce joli monde a de grandes chances de manquer le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, au Groupama Stadium.

En attendant que le PSG communique un peu plus sur les tests réalisés ce mardi matin, le club parisien va devoir prendre ses dispositions. Le nouveau protocole de la LFP oblige désormais les effectifs professionnels à se faire tester 48 heures avant un match. Quelle que soit la situation vaccinale des membres du club. D’ici à vendredi donc, la liste des joueurs parisiens absents contre Lyon pourrait bien s’allonger de quelques noms…