PSG, Gianluigi Buffon prévient Donnarumma

Ayant joué pendant une saison au PSG, Buffon sait que la moindre erreur peut être fatale dans un tel club et prévient Donnarumma.

A 40 ans, Gianluigi Buffon s’est offert un nouveau challenge du côté de Parme. Vingt-ans après avoir quitté le club parmesan pour la Juventus Turin, le portier italien est de retour dans son club formateur en Serie B.

Malgré la présence de Parme en deuxième division italienne, Buffon occupe l’espace médiatique depuis quelques jours. Entre sa volonté de disputer la Coupe du Monde 2022 ou l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, tous les sujets sont passés au crible.

Mais comme souvent, c’est la comparaison avec Donnarumma qui est au centre des discussions. Précoce comme son ainé, le nouveau gardien du PSG a rejoint un club que Buffon connait bien pour y avoir joué pendant une saison. Elle ne restera pas dans les mémoires parisiennes mais peut servir Donnarumma.

A l’image d’un grand frère, le champion du monde 2006 se réjouit de la nouvelle direction prise par Donnarumma mais n’hésite jamais à lui donner quelques conseils. Lui aussi a connu cette concurrence au poste avec Areola quand son cadet devra jouer des coudes avec Keylor Navas. En plus de l’appréhension de vouloir bien faire pour gagner sa place, la pression du résultat peut amener à faire des erreurs. Impardonnables dans un club comme le PSG.

"En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j’ai 17 ans. C’est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme. La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu’il est si fort, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. Ça se passera bien pour lui à Paris, et même mieux que ça."

"Je veux seulement qu’il soit bon et je l'apprécie, parce qu’il peut encore m’apprendre quelque chose. J’ai déjà étudié certaines choses de Gigio qui vont m’aider à m'améliorer dans les années qui me restent entre les poteaux. J’ai une telle sérénité que les prouesses des autres ne seront jamais un problème. Vous ne m’entendrez jamais dire : 'Voyons si dans 25 ans, il sera aussi fort que moi'. J’admire les bons gardiens de but comme j’admire les phénomènes des autres sports, ils m’exaltent."