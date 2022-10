PSG : Geoffroy Garetier demande à Mbappé d'arrêter "de se moquer de nous"

L'attitude de Kylian Mbappé, qui ne cache plus ses états d'âme concernant son positionnement, commencent à agacer.

Peu enclin à évoluer comme attaquant de pointe comme il le fait depuis le début de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé ne cache plus ses états d'âme. Après le nul concédé à Reims samedi soir, l'attaquant a publié une story sur son compte Instagram accompagnée du #pivotgang, remettant ainsi de l'huile sur le feu.

Si Christophe Galtier s'est longuement expliqué lundi en conférence de presse à la veille du match déterminant face à Benfica en Ligue des champions, l'attitude du champion du monde fait réagir de nombreux suiveurs du PSG.

Parmi les chroniqueurs, Geoffroy Garetier s'est lâche sur les ondes de Europe 1 à son propos : "Il est très intelligent, tout le monde le dit, mais il se moque de nous quand il parle de ‘pivotgang’. Il se moque de nous là en réalité."

Pour lui, Mbappé n'évolue pas comme un pivot à Paris : "Il faut quand même respecter le travail de ce qu’on appelle un pivot en attaque. Olivier Giroud, oui, c’est un pivot. C’est quelqu’un qui va se sacrifier, se coltiner la défense centrale pendant tout un match, quitte à ne pas marquer de but pendant une compétition, ça c’est un pivot."

"Kylian Mbappé, même s’il joue en pointe au PSG, ce qui est d’ailleurs relatif, ce n’est pas un pivot. C’est un joueur qui joue toujours face au jeu et non pas dos au jeu. C’est un joueur qui finalement ne va pas chercher les coups, ne va pas au duel dans la surface. C’est un joueur qui est là, sans défenseur, à trente mètres du but, argumente-t-il. Moi je veux bien jouer pivot pour avoir des louches de Neymar, comme celle contre la Juventus."

Face aux Portugais, le buteur tricolore a l'occasion de retrouver le sourire après un passage plus compliqué, qui l'a vu se contenter de deux petits buts en six rencontres.