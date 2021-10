PSG : Flatté par l'intérêt de Guardiola, Verratti ne jure que par Paris

Si Pep Guardiola ne cache plus son admiration pour lui, Marco Verratti, flatté par les mots de l'Espagnol, souhaite terminer sa carrière au PSG.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-0) au Parc des Princes le 28 septembre dernier, Manchester City était notamment tombé sur un Marco Verratti des très grands soirs. Après le match contre le PSG, Pep Guardiola, l'entraîneur du club anglais, n'avait d'ailleurs pas caché son amour pour le milieu de terrain italien en conférence de presse.

"Je suis amoureux de lui. Il est exceptionnel. Même sous pression, il réussit à trouver ces passes qui permettent au milieu d'être libre. Ce n'est pas un joueur pour les longues passes mais tu peux toujours compter sur lui pour construire le jeu. En première, il était vraiment exceptionnel", avait confié l'entraîneur ibérique, sous le charme.





Flatté par ces compliments sortis de la bouche d'un technicien très respecté, Marco Verratti ne boude pas son plaisir, comme il l'a expliqué à France Info. "Ce sont certainement des mots qui me font plaisir. C'est une personne qui comprend le football, qui est bonne pour le football et une de celles qui nous donnent du plaisir avec le football. Donc, oui, je suis heureux", s'est félicité le Transalpin. Malgré l'adulation de Pep Guardiola, Marco Verratti ne s'imagine toutefois pas ailleurs qu'à Paris, très attaché au club.

"Je suis tombé amoureux de ce club"

En effet, Marco Verratti a révélé son souhait de passer le reste de sa carrière dans le club qu'il a rejoint en provenance de Pescara il y a neuf ans. "Il me reste encore un peu de temps. Ce que je sais, c'est que je resterai toujours ici. J'ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, dans de grands matchs, c'est ce que je voulais avant tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c'est pourquoi j'essaie toujours de donner le maximum, de rendre la confiance qu'on m'a donnée", a-t-il raconté.

"J'étais un petit garçon qui venait d'une petite ville de province italienne et ici j'avais tout. Mes enfants sont nés ici ! Quand vous avez un peu plus de 18 ans, ce sont vos meilleures années. Et je les ai vécues ici. C'était incroyable. Je suis devenu un homme et j'ai trouvé l'amour. Donc tout ce que j'ai vécu ici me laissera des souvenirs incroyables", a ensuite ajouté celui qui est l'un des chouchous du Parc des Princes. Et nul doute que les supporters apprécieront cette déclaration d'amour...