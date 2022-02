PSG : Fabregas encense Kylian Mbappé

Un but au bout du temps additionnel, une action individuelle pour plonger le Parc des Princes dans la liesse. En l’espace de seulement quelques secondes, Kylian Mbappé a rappelé toute l’importance qu’il a prise au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

La star du PSG, ce n’est pas Neymar, plus gros transfert de l’histoire, ni Lionel Messi, sextuple Ballon d’Or, mais bien le gamin de Bondy.

"C'est une bête, concède Cesc Fabregas dans Marca. Je pense qu'il peut attaquer encore plus l'espace et profiter de la vision du jeu de Messi et Neymar. Avec de l'espace, c'est un joueur de football imparable."

Dans ce 8eme de finale particulier contre le Real Madrid, Mbappé se savait attendu et il a répondu présent. Avec 22 buts et 16 passes en 32 rencontres depuis le début de la saison, l’attaquant de 23 ans n’en finit plus de convaincre qu’il est indispensable et mettre encore un peu plus d’arguments de son côté pour l’été prochain.

Le PSG fait tout pour Mbappé

Au lendemain de cette nouvelle performance individuelle, les rumeurs ont rapidement repris leurs cours notamment une venue d’Angleterre et de The Indépendant. Attaché à son attaquant, le PSG serait prêt à lui faire une proposition indécente de l’ordre de 1,2 million d’euros par semaine. Soit près de 60 millions annuels.

Une offre astronomique afin de repousser les avances du Real Madrid, toujours à l’affût. Pour l’ancien du Barça, une arrivée de Mbappé chez les Merengue ne serait pas si dramatique pour le club barcelonais.

"C'est la vie. Le Real Madrid a également eu Cristiano Ronaldo et le Barça n'a pas cessé de gagner. Un grand joueur va aller voir le grand rival, mais Xavi a beaucoup de jeunes talents. Le Barça est entre de bonnes mains."