PSG : Fabien Barthez pointe les grosses lacunes de Gianluigi Donnarumma

Pour Fabien Barthez, Gianluigi Donnarumma présente des faiblesses rédhibitoires pour le haut niveau.

Ancien gardien mythique de l'équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du monde en 1998, Fabien Barthez a été interrogé par Le Parisien sur le niveau des gardiens français a en a profité pour tacler Gianluigi Donnarumma, le gardien italien du Paris Saint-Germain.

Un gardien de grande taille n'est pas forcément un grand gardien

« Je reproche à la formation de produire en France, comme à l'étranger d'ailleurs, des gardiens formatés et dénués de créativité. On fait fausse route. Depuis quatre ou cinq ans, de trop nombreux techniciens militent pour des gardiens de 1,95 m susceptibles de prendre de la place dans le but. Je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, le numéro 1 au monde est, à mes yeux, Thibaut Courtois, qui fait 2 m », analyse Barthez.

« L'essentiel chez un gardien est d'amener de la confiance et de l'efficacité. Prenez Anthony Lopes. Il mesure 1,84 m, mais, sans lui, Lyon jouerait le maintien. A contrario, Donnarumma fait près de 2 m et ne fait pas une année exceptionnelle au PSG. Chevalier est très grand aussi, mais je le trouve dynamique et présent sur les ballons aériens », poursuit-il.

Barthez fustige les lacunes techniques de Donnarumma

Fabien Barthez insiste d'ailleurs sur les lacunes de Gianluigi Donnarumma malgré sa grande taille : « Son but encaissé contre le Bayern à l'aller illustre les qualités et les défauts d'un gardien de sa taille. Sur le but de Coman, le problème ne vient pas de son temps de réaction, mais de sa technique. Elle n'a pas été la bonne. Il aurait dû mettre le pied au lieu de vouloir sortir le ballon avec la main. Un gardien plus petit, avec davantage d'instinct et de technique, aurait pu l'arrêter. »

Pour l'ancien gardien de Monaco, de l'OM et de Manchester United, la formation à la française a tort de ne vouloir produire que de grands gardiens : « On est en train de commettre une énorme erreur en abandonnant sur le bord de la route, en sacrifiant, des gardiens de 1,85 m ou 1,86 m. Laissons la chance au talent. J'ai la triste impression de voir se reproduire les mêmes erreurs du début des années 2000 avec les joueurs de champ, quand il fallait que les jeunes soient grands et courent vite. De véritables athlètes en somme. Ils mesurent combien Messi, Neymar, ou même Mbappé ? Pas 1,90 m ! Ça ne les empêche pas d'être les meilleurs. »

« La remarque vaut aussi pour Griezmann, non retenu dans plusieurs centres de formation car il était jugé trop petit. Il faut arrêter de vouloir tout uniformiser. À 16 ou 17 ans, la taille d'un gardien ne doit pas être un obstacle à sa future carrière », glisse Barthez en conclusion.