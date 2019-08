PSG : en attendant Gueye, Marquinhos est déjà dans le bon tempo

En attendant Idrissa Gueye, qui a repris l'entraînement ce lundi, Marquinhos montre qu'il est en jambes à un poste de sentinelle.

Il n'aura pas mis longtemps à retrouver la forme. De retour avec le groupe trois jours seulement avant le , Marquinhos, vainqueur de la Copa America avec le Brésil cet été, est revenu particulièrement affûté.

Déjà très bon contre Rennes (2-1) à Shenzhen, il a encore montré toutes ses qualités face à Nîmes (3-0). Un match plein, dans un rôle de sentinelle qui semble parfaitement lui convenir en attendant Idrissa Gueye, recruté à et qui n'a repris l'entraînement que lundi.

"Je pense qu’il joue à un niveau très élevé, je l’aime beaucoup à ce poste. Avec Idrissa Gueye, on a deux spécialistes. On doit être patient et on a la possibilité de jouer avec Marqui. C’est une possibilité qu’il reste à ce poste. Une chose est claire : il va être sur le terrain", confiait Tuchel dimanche à propos du Brésilien.

Ce 'Marqui' a de l'allure

L'entraîneur allemand ne cache pas tout le bien qu'il pense de Marquinhos. Qu'il soit en défense centrale ou au milieu de terrain, il confirme qu'il sera encore un élément fort du cette saison. Un vice-capitaine exemplaire.

Toujours bien placé devant la défense, à l'aise à la récupération, l'ancien espoir de l' présente aussi une qualité de passes excellente qui lui a permis de casser les lignes à plusieurs reprises dimanche soir, comme en première période sur les offensives de Kylian Mbappé (32e) et Julian Draxler (36e), ou bien sur le deuxième but (Mbappé, 56e) où il adresse une merveille d'ouverture en direction de Juan Bernat.

Marquinhos s'impose comme une valeur sûre pour ce Paris Saint-Germain. Un joueur qui pose certaines garanties. La semaine dernière, L'Equipe disait que Leonardo voulait en faire le symbole d'un nouveau PSG : plus humble et travailleur. Ce 'Marqui' là semble bien avoir le profil.