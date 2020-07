PSG - Dortmund et Leipzig répondent à Leonardo sur les jeunes

Les deux clubs allemands ont répondu au directeur sportif parisien, qui les accusait d'avoir une politique trop agressive sur les jeunes.

"Les clubs allemands, principalement le , Leipzig et le , s’attaquent aux jeunes et menacent la formation française." Dans Le Parisien cette semaine, Leonardo n'a pas été tendre avec les clubs allemands, alors que le PSG a encore vu Tanguy Kouassi rallier la cet été, un an après Christopher Nkunku ou Moussa Diaby notamment.

Deux des clubs cités lui ont répondu, par l'intermédiaire de leurs directeurs sportifs respectifs. "Normalement, je ne commente pas quand d’autres clubs s’expriment en public. Mais étant donné que nous sommes directement mentionnés dans ce cas, je dois dire que Leonardo est manifestement dans l'erreur", s'est défendu Michael Zorc auprès du quotidien Bild du côté de Dortmund.

"En général, c’est exactement l’inverse de ce qu’il présente. Nous sommes activement contactés par les familles et les conseillers français, qui voient souvent chez nous un potentiel de développement accru pour les talents."

Pour ce qui est du en revanche, la volonté de venir chercher de jeunes talents en (Upamecano, Konaté, Mukiele, Nkunku donc, Augustin) pour les faire progresser est nettement plus assumée. "La France est le champion du monde en titre et comme l' , c'est une nation de football, a justifié le directeur sportif allemand. Il serait donc imprudent de ne pas surveiller ce marché", a commnenté Markus Krösche.