PSG : Donnarumma et Paredes de retour avant Nice, pas Ramos

Il est sorti de nulle part pour nous passer le bonjour. Dimanche matin, Leandro Paredes était déjà de retour de sélection. Suspendu pour la dernière rencontre de l'Argentine face à la Colombie mercredi, l'ancien Romain a regagné Paris et retrouvé le groupe professionnel.

Idem pour Donnarumma, qui avait pu s'entraîner de manière individuelle sur le terrain d'entraînement dès vendredi. L'Italien était bien là ce dimanche matin (avec Letellier, Franchi et Lavallée) et depuis quelques jours le PSG est très optimiste sur sa présence contre l'OGCN lundi soir.

En revanche, Paris devra se passer de Sergio Ramos qui a ressenti une gêne musculaire cette semaine et d'Ismaël Gharbi qui devrait participer à la Coupe Gambardella contre Le Havre.

D'autres jeunes ont pris la place cette semaine et poursuivi ce dimanche avec les pros : Mountanabi Bodiang (capitaine des U19), Daouda Weidmann et Djeidi Gassama s'entraînaient encore aux côtés de Lionel Messi, Juan Bernat et Kylian Mbappé. Tout comme Michut, Simons et Bitshiabu.