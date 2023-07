PSG - Di Canio : "Le comportement de Mbappé est une honte absolue"

Le comportement de Kylian Mbappé ne passe pas auprès de certains supporters du PSG. Auprès de Paolo Di Canio non plus.

Kylian Mbappé souhaite aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, en 2024, mais il ne compte pas prolonger et pourrait donc partir libre. Problème : Nasser Al-Khelaïfi a déclaré cette hypothèse "impossible" : l’international français étendra son bail ou partira.

Après Leonardo, Di Canio !

Depuis, une campagne médiatique semble s’être déclenchée à l’encontre du crack de Bondy. Dimanche soir, c’est l’ancien directeur sportif parisien Leonardo qui a pris la parole pour inviter Mbappé à quitter le club, "peu importe la manière". Et ce lundi, est venu le tour de Paolo Di Canio.

"Le PSG s'est mis dans cette situation, l'a choyé et il est devenu une marque mondiale. Le club est déjà tombé dans le panneau l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire des siennes. On peut parler des erreurs du PSG mais il y a aussi l'indécence du garçon", a estimé l’ex-attaquant italien sur Sky Sport Italia.

"Mbappé ? J'appelle ça de l’indécence"

"J’appelle ça de l'indécence parce qu'il en a déjà profité l'année dernière et maintenant il veut jouer un an et partir ensuite comme agent libre pour gagner de l'argent au Real Madrid. Son comportement est une honte absolue. Il n'a pas d'éthique ni de respect pour son club, surtout après avoir gagné 200 ou 300 millions d'euros", a conclu Di Canio.