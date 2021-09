PSG : "Développer une œuvre collective"... Emmanuel Petit donne les clefs pour battre Manchester City

Commentateur du match entre le PSG et Manchester City, le champion du monde 98 anticipe ce que Paris devra faire pour battre les Anglais.

Aux commentaires de la rencontre entre Chelsea et Manchester City, samedi dernier, Emmanuel Petit a pu observer la démonstration de force des Citizens qui ont livré selon lui leur meilleur match depuis plusieurs semaines. Alors qu'ils affrontent ce soir le PSG, celui qui commentera la rencontre sur les antennes de RMC Sport, livre les clés tactiques pour s'en sortir face aux Mancuniens.

Pour lui, l'ancien Monégasque, Paris ne s'en sortira pas sans une grande prestation collective, ce qu'il peine à montrer depuis plusieurs mois. Et surtout depuis le début de la saison.

"Le gros souci de Paris, année après année, c'est la cohésion de l’équipe, la gestion des ego et cette capacité à jouer en équipe et à développer une œuvre collective plutôt que d’avoir une succession d’individualités."

Paris doit empêcher City de monopoliser le ballon

Ceux qui ont revu les quarante-cinq premières minutes de la demi-finale aller contre Manchester City n'en ont peut-être pas cru leurs yeux. La saison dernière pendant un peu plus d'une période, le PSG avait littéralement dominé les Anglais dans des proportions assez inédites. Amorphes, éteints, les Citizens ont eu peu d'occasions de s'approcher des trente-cinq mètres parisiens.

"Toutes les équipes qui ont gagné contre City ont sorti des grosses productions collectives. Il faudrait par exemple reproduire les cinquante premières minutes du match de la saison passée, mais sur 90 minutes ou ce qu'a fait Paris contre le Barça en 2017 avant la remontada. Dans l’impact, la cohésion, le dépassement de soi, la solidarité et l’abnégation, ils avaient été exemplaires", se souvient Emmanuel Petit.

Sortir du pressing et trouver les zones opposées

Après cette première période de haute volée l'an passé, Paris avait fini par se faire marcher dessus. City avait mis le pied sur le ballon, parfois de manière stérile, mais à bon escient afin de faire courir les joueurs de Pochettino, déjà éreintés par leur premier acte. Dans cette mi-temps qui sonnait comme un calvaire, le PSG n'avait jamais réussi à se sortir du pressing des Mancuniens.

"City met une densité impressionnante de ses joueurs dans une zone définie, quitte à prendre des risques sur le côté opposé. Et tout ça a pour volonté d’étouffer l’adversaire dans un coin bien précis du terrain, décrypte Emmanuel Petit. Si Paris arrive à s’extirper du pressing et à trouver le côté opposé, tout de suite il y aura des décalages et des boulevards et avec des joueurs comme Hakimi dans les couloirs, ça sera un régal pour lui."

Trouver les espaces dans le dos de la défense

Malgré sa domination de la première période, Paris n'avait jamais vraiment réussi à déstabiliser Manchester City sur l'un de ses rares points faibles : les espaces dans le dos de sa défense. Certainement avertis par le huitième et le quart de finale du PSG, les Citizens avaient muselé Mbappé avec notamment un Ruben Dias impérial et un Kyle Walker dont les retours défensifs ont été précieux face à la vitesse du Parisien. Pour trouver ces espaces, il faudra donc que Paris réussisse à se défaire du pressing, qu'il cherche les zones opposées ou qu'il casse la ligne du milieu. Sacré programme.

"S’ils arrivent à sauter cette ligne et à avoir un relais, il y aura toujours des espaces en profondeur, car la méthodologie de Guardiola est simple : quand City fait un pressing, l'équipe se met volontairement en danger en imposant à ses défenseurs du un-contre-un dans leur zone respective, analyse Emmanuel Petit. Ensuite, avec la capacité de pénétration de Mbappé et les qualités techniques de Messi ou Neymar, il y a des possibilités. Mais ils doivent jouer simple, dans le sens du jeu. Il ne faut pas que cela soit un récital individuel."

Éviter les surnombres dans les couloirs et empêcher que les milieux ne rentrent à l'intérieur

C'est le grand point d'interrogation de cette rencontre. Neymar, Mbappé et Messi feront-ils les efforts défensifs face à City ? Lundi, en conférence de presse, Ander Herrera expliquait que les milieux étaient là pour défendre et "former un bloc de joueurs forts qui combattent pour eux. On doit les aider à faire la différence". Pour Emmanuel Petit, une absence de participation aux tâches défensives compliquera la soirée des Parisiens.

"A Bruges, Hakimi et Diallo étaient en difficulté, car il y avait deux joueurs dans leur zone et ils n’arrivaient pas à se positionner. On a vu que Neymar avait beaucoup couru, mais Mbappé et Messi ont très peu défendu. Ça peut marcher contre Bruges, mais pas contre City." Et même si les milieux venaient à compenser ce déséquilibre, l'ancien joueur d'Arsenal craint le pire. "On voit aussi que Guardiola demande de plus en plus à ses ailiers de coller la ligne pour demander à ses milieux de s’engouffrer dans l’axe"