PSG : des Parisiens presque au complet avant la réception du Maccabi Haïfa

Hormis Danilo Pereira, Paris a retrouvé l’ensemble des joueurs passés par l’infirmerie. De bon augure avant le match face aux Israéliens.

Six semaines plus tard, Presnel Kimpembe va donc retrouver le groupe du PSG pour la rencontre face au Maccabi Haïfa. Victime d’une lésion à un muscle ischio-jambier face à Brest (1-0, le 10 septembre), comme Danilo Pereira et Nuno Mendes, l’international français est revenu l’entraînement en début de semaine passée et il semble encore trop tôt pour le voir démarrer. C’était en tout cas la tendance ces dernières heures.



Nuno Mendes, qui a repris l’entraînement dimanche et était présent à la séance collective, ne devrait pas être sur le banc parisien pour cette rencontre qui pourrait permettre à Paris de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sans pour autant lui assurer la première place.



Le club de la capitale va aussi retrouver Sergio Ramos suspendu lors des deux dernières rencontres de L1 et Neymar, qui purgeait aussi un match de suspension face à Ajaccio. Mais devra faire sans Marco Verratti sanctionné par l’UEFA après une accumulation de cartons jaune.



Une donnée qui pourrait amener Renato Sanches à enchaîner. Pour le reste, pas d’absent notable et la présence de quelques titis : Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu sont devenus des habitués. Ismaël Gharbi et Ayman Kari sont eux à disposition des U19 parisiens.