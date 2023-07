PSG : La dernière diatribe de Daniel Riolo contre Kylian Mbappé

Daniel Riolo s'est prononcé sur le nouvel épisode concernant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

Le feuilleton Mbappé fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines. En fin de contrat à l'été 2024, le champion du monde 2018 pourrait quitter le PSG gratuitement dans un an.

Une situation à laquelle le PSG veut échapper et pour cela, le club parisien à deux solutions : vendre Kylian Mbappé ou réussir à le prolonger au moins jusqu'en 2025.

Riolo doute de la stratégie de communication du PSG concernant Mbappé

Le club parisien a fixé un ultimatum à Kylian Mbappé afin qu'il choisisse l'une des deux options. Mais selon les révélations RMC Sport de ce vendredi 7 juillet 2023, les dirigeants parisiens sont persuadés que l'attaquant français a déjà un accord avec le Real Madrid pour les rejoindre à l'été 2024.

Et cette situation agace particulièrement Daniel Riolo, le célèbre consultant de l'After Foot : « On est entré dans une sorte de campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé. Je ne dis pas qu'ils ont tort les dirigeants du PSG. Je dis que je ne vois pas trop où cela peut les mener. Soit ils décident fermement que Mbappé prolonge soit il va en tribunes mais j'ai beaucoup de mal à croire à cette version. »

Riolo agacé par le comportement de Mbappé

« La deuxième ficelle du jour c'est « regardez le méchant (Mbappé), il a déjà un accord avec le Real donc il veut nous la mettre à l'envers en jouant cette année puis en partant gratos ». Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont tort. Les gens pensent que je défends Mbappé mais pas du tout. Son comportement est vraiment en train de m'agacer. Les balles paroles c'est bien mais le concret, ça donne quoi ? », ajoute Riolo.

« Que va-t-il se passer ? Vous êtes en train d'enfoncer Mbappé pour lui faire perdre la face et pour qu'ils viennent la queue basse et dire « c'est bon, je vais prolonger ». Si tu y arrives, très bien. Mais s'il ne veut pas, qu'est-ce que va faire le PSG ? », lance Riolo, pas convaincu par la stratégie du PSG.