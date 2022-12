PSG : Danilo Pereira de retour avant Strasbourg

Entre la présence de nombreux mondialistes et le retour de Danilo Pereira, Paris est armé pour affronter Strasbourg.

Au PSG, la période de Noël rime avec bonnes nouvelles. Moins de dix jours après la finale de la Coupe du monde, le club de la capitale s’attendait-il, il y a encore quelques semaines, à affronter Strasbourg avec autant de mondialistes disponibles ? Pas sûr !

A la veille de la réception du RCSA, Mbappé et Hakimi qui auraient dû revenir à l’entraînement après la rencontre de mercredi sont là. Tout comme Neymar et Marquinhos qui a accompagné les jeunes lors du toro de début de séance.

Pour autant la présence des joueurs ayant été loin lors du mondial ne signifie que ces derniers seront titulaires contre des Alsaciens décimés. En effet, le PSG entend gérer les retours à la competition de manière progressive en fonction des états de forme et du temps de jeu de ces internationaux durant la Coupe du monde. Ce qui laisse penser que Neymar et Mbappé, qui ont une envie rapide d’évacuer leur frustration, ne pourraient pas démarrer en même temps. A confirmer tout de même.

Bitshiabu devrait avoir du temps de jeu

L’autre bonne nouvelle du jour, c’est le retour à l’entraînement de Danilo Pereira. Touché aux cotes lors d’un entraînement de la Seleçao à Doha et rapatrié avant la fin du tournoi, le Portugais a fait son apparition sur les terrains du camp des Loges ce mercredi.

Alors que Kimpembe (tendon d’Achille) et Nuno Mendes (ischion-jambiers) sont toujours à l’infirmerie, le PSG va compléter son groupe avec quelques jeunes. Vimoj Muntu Wa Mungu, Ilyes Hosni, Ayman Kari et Younès El Hannach étaient présents en plus des habitués Warren Zaïre Emery, Ismael Gharbi et El Chadaille Bitshiabu, qui a de bonnes chances de joueur contre Strasbourg.