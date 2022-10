PSG : Daniel Riolo se prononce sur la nouvelle tactique de Christophe Galtier

Lors de la victoire face à l'OM, pour la première fois de la saison, Christophe Galtier est revenu à une défense à quatre et un milieu à trois.

L'équilibre, c'est le maître mot pour toutes les grandes équipes et le Paris Saint-Germain ne déroge pas à la règle. Encore plus avec son trio d'attaque Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar qui défend peu et oblige l'entraîneur, Christophe Galtier, a trouvé un système de jeu pouvant mettre en valeur les trois génies sans pour autant être friable défensivement.

Le 4-3-3 mérite d'être revu

Cette saison, Christophe Galtier a décidé d'innover au PSG en passant à une défense à trois et en évoluant dans un 3-4-3. Une tactique qui s'est révélée payante à l'origine, mais pas parfaite et d'autant plus depuis quelques semaines avec les blessures et les suspensions en défense. Pour palier à ces problèmes, l'entraîneur du PSG a donc aligné pour la première fois de la saison un 4-3-3 ou plutôt un 4-3-1-2 face à l'Olympique de Marseille.

Ce schéma a notamment permis au milieu de terrain de s'illustrer davantage et a permis à Fabian Ruiz de marquer des points. Le Paris Saint-Germain l'a emporté grâce à un but de Neymar et a montré des choses intéressantes par séquence. Après la rencontre au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a analysé le changement tactique proposé par Christophe Galtier et lui qui est plutôt dur avec le PSG d'habitude s'est montré plutôt emballé.

"Fabian Ruiz ? J'ai cru revoir Thiago Motta"

"On est dans le mieux à Paris, la réflexion à longtemps été de se dire que quand tu as des joueurs comme Hakimi et Nuno Mendes, ils sont plus à l'aise avec trois joueurs dans l'axe car ce sont des pistons. On n'a vu que ce n'était pas forcément le cas. La méforme d'Hakimi ne tient pas à ça, il a beaucoup participé et on ne lui a pas beaucoup donné la balle. Donc avec une défense plus haute ou à quatre, c'est quasiment la même chose", a analysé le consultant RMC Sport.

En revanche, Marco Verratti sera meilleur dans un milieu à trois, forcément. Je crois que Vitinha le sera aussi. Et on voit Fabian Ruiz. Il a débuté de manière timide le match parce qu'il n'est pas titulaire, parce qu'il rentre dans cette équipe, mais au fur et à mesure que le match avançait je l'ai trouvé excellent. C'est un joueur de classe et je veux le voir devant la défense. Moi, le 8 dans le dos, grand, beau gaucher, j'ai eu un flashback, j'ai cru revoir Thiago Motta", a ajouté Daniel Riolo.

"Avec trois milieux, Mbappé et Neymar qui cavalent.."

"Neymar, s'il pouvait gommer tous les sales côtés de son jeu : les fautes inutiles, les prises de tête avec les adversaires et qu'il couple ça avec son attitude actuelle, défendre comme il le fait, il cavale beaucoup. Messi ne le fera pas, les autres doivent courir pour lui. Mbappé a le droit d'en faire plus aussi. S'il en faisait un peu plus Mbappé, franchement, ce PSG là avec trois milieux, Mbappé et Neymar qui cavalent, Messi fait ce qu'il veut, on monterait en gamme", a conclu l'analyste RMC Sport.