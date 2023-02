PSG : Daniel Riolo se paye le duo Christophe Galtier-Luis Campos

La présence du conseiller du football du PSG sur la pelouse lors du match face à Lille est très fortement critiquée.

Le Paris Saint-Germain a eu très chaud ce dimanche face à Lille en Ligue 1. Mené au score en seconde période, le club de la capitale a réussi à renverser la vapeur dans les derniers instants avec le but de la victoire inscrit par Lionel Messi sur coup franc. Mais ce n'est pas la résultat qui aura retenu l'attention dans cette rencontre. En effet, après le deuxième but encaissé par les Parisiens, Luis Campos a fait irruption au bord du terrain.

"Galtier défend Campos car ils sont liés"

Symbole de la tension envahissant le Paris Saint-Germain suite aux mauvais résultats du club, le conseiller du football du club de la capitale était très agité au bord du terrain, faisant limite de l'ombre à Christophe Galtier, qui a refusé de parler d'ingérence à la fin de la rencontre. Au micro de RMC, Daniel Riolo s'est payé le scalp des deux hommes qui ne font qu'un selon lui.

"C'est quelque chose qu'il a déjà fait dans ses expériences précédentes de venir sur le bord du terrain, en plus au fond de lui, il y a une âme d'entraîneur parce que c'est ce qu'il voulait être au début. Il l'a été, très peu, en deuxième division au Portugal, mais il y a une âme d'entraîneur. Il était déjà descendu au bord du terrain avec Monaco et Lille", a analysé Daniel Riolo.

"C'est très grave"

"Christophe Galtier a parlé de passion, passion, passion, mais pour moi qu'il est venu avec Galtier parce que c'est sa marionnette. Galtier n'est plus entendu, il est fini. C'est normal que Galtier défende le comportement de son directeur sportif, ils sont liés comme les deux doigts de la main. Il a la chance de sa vie d'entraîner le PSG parce que Campos l'a appelé, il a dû se demander au téléphone s'il n'y avait pas une erreur quand il l'a appelé", a ajouté l'éditorialiste RMC.

"Jamais de la vie le destin de Christophe Galtier était au PSG, c'est Luis Campos qui l'a transformé. Jamais il ne vient si Campos n'est pas là, peu importe ses qualités. En aucun cas il ne va aller critiquer Campos de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Campos va penser que l'énervement mis au bord du terrain a motivé les joueurs et s'en féliciter. Je veux bien entendre que l'agitation créée par Campos au bord du terrain a un effet sur les joueurs, parce que Galtier est neutre, la moitié des joueurs ne l'écoute plus et beaucoup de joueurs ne sont plus derrière lui", a conclu Daniel Riolo.

Moins véhément que son compère, Stéphane Guy s'est lui aussi offusqué du comportement de Luis Campos : "Luis Campos se couche en étant persuadé d'avoir une incidence sur le résultat. Cette situation est ubuesque. Il n'y a jamais d'éléments extérieurs au bord du terrain. Le moment du match n'appartient qu'aux joueurs, entraîneurs et arbitres, c'est tout. Personne d'autre ne doit interférer. Je trouve ça extrêmement grave. Et puis ce que ce n'est pas la première fois, il est grand temps que la LFP statue sur ce point là".