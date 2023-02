PSG : Daniel Riolo se paie Christophe Galtier

La sortie médiatique de Christophe Galtier sur Lionel Messi n'a pas fait que des heureux.

"Je demande à l'équipe de jouer pour Lionel Messi", a sobrement déclaré Christophe Galtier après la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse samedi soir. Une phrase qui a à la fois du sens, mais aussi de quoi surprendre. En l'absence de Kylian Mbappé et de Neymar, Lionel Messi est le fer de lance de l'attaque du Paris Saint-Germain et il est donc fort logique que ses coéquipiers fassent tout pour le mettre en valeur.

"C'est simple le football"

Néanmoins, cette déclaration de Christophe Galtier n'a aucune précision sur le fait que sa consigne puisse être la même en présence des autres membres de la MNM et c'est là où beaucoup ont décidé de tomber sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain. A commencer par Daniel Riolo qui n'a pas été tendre et a préféré ironisé de la sortie médiatique de Christophe Galtier dans l'After Foot sur RMC.

"C'est tellement simple en faite ! C'est tellement simple ! Tout ça pour ça depuis le début de la saison. On a eu un recrutement extraordinaire puis catastrophique, parce que Campos a dit les deux choses en un mois. On a une masse salariale intergalactique qu'aucun club n'a depuis des années, les salaires sont incroyables sur des joueurs fantastiques, des stars. On a eu la révolution du duo Campos-Galtier l'été dernier", a ironisé Daniel Riolo.

"On joue pour Messi, même quand Mbappé et Neymar vont revenir ?"

"Les autres étaient tous nuls avant Galtier, il suffisait de presque rien, un coach français, pourquoi on n'y a pas pensé avant. Pour avoir de vrais choix tactiques, un 3-5-2 ayant fait couler tellement d'ancre puis un 3-4-3 et un losange. La MNM le trio magique, on a tout ! On est huit jours de PSG-Bayern pour se rendre compte que le football c'est tout simple : on joue pour Lionel Messi", a ajouté l'éditorialiste RMC.

Daniel Riolo ne croit pas que la méthode tous pour Messi puisse fonctionner en club : "Il n'y a donc pas besoin de tout ça. Il faut mettre une équipe de porte flingues pour Messi, alors je veux bien savoir qui seront ces portes flingues, parce que quand tu fais ça pour l'Argentine, il n'y a pas de problème, je comprends la mentalité. Tu as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à : on joue pour Messi ? Mais quand ? Dans quel match ? Dans quelle compétition ? Et ça va marcher aussi quand les deux autres (Neymar et Mbappé) seront là ?"

"C'était juste pour le match de samedi ou c'était aussi pour les matches à venir ? Mbappé et Neymar aussi vont jouer pour Messi et vont être chargés des courses et du travail ? Je n'ai pas compris ce qu'il y avait derrière cette phrase là. Si c'est aussi simple que ça, allez roule, monte ton équipe, tout pour Messi, prolonges le et il n'y a pas besoin de tout ce cirque au PSG", a ajouté l'éditorialiste de RMC.

"On peut arrêter le recrutement, mettre trois milieux de terrains défensifs. Il n'y a qu'à copier l'Argentine. Ils ont été champions du monde, copiez les Argentins si on croit réellement que c'est comme ça que ça joue au football, il faut juste m'expliquer dans quel club, dans quel club, on pense que ça se passe réellement comme ça. Quel club a gagné la Ligue des champions en pensant comme ça ?", a conclu Daniel Riolo visiblement très remonté après cette sortie médiatique maladroite.