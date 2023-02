PSG : Daniel Riolo fracasse l'attitude de Neymar !

Au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich, le Brésilien a fait parler de lui et Daniel Riolo ne l'a pas raté.

Le PSG s'est incliné ce mardi soir dans un match, sans saveur jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Au lendemain de cette défaite, les joueurs du PSG auraient été bien inspirés de se faire discret et de se remettre au travail afin de relever la tête après leurs trois défaites consécutives.

"Un tournoi de poker, le lendemain du match..."

Si beaucoup d'entre eux ont voulu positiver et envoyer un message d'espoir avant le match retour, Neymar, lui, a également envoyé un message sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas de cette manière qu'il a le plus fait parler de lui. En effet, le Brésilien, connu pour son amour pour le poker lors de son temps libre, a participé à un tournoi ce mercredi à Paris.

Rapidement éliminé de ce tournoi, Neymar s'est tout de même rendu dans un célèbre hôtel parisien pour jouer une grosse somme et y passer la soirée. Ce qui n'est pas au goût de Daniel Riolo, auteur d'un gros coup de gueule à l'encontre du Brésilien sur RMC : "Il s'est réinscrit à un tournoi ce soir, le 10 000, c'est un gros tournoi. Ce qui vous épate c'est le prix ? Hier soir, Mbappé dit : "il va falloir bien manger et bien dormir", lui le lendemain du match va jouer au poker".

"En plein délire !"

"On est en plein délire ! Il faut savoir que dans la nuit qui précédait le match, il jouait à Counter Strike, le jeu de guerre. Il était minuit passé et il jouait à ça en veille de match. Si le mec est bon c'est pas un soucis ? Le problème c'est que c'est à cause de ça qu'il n'est plus bon. Il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie le gars", a ajouté la voix de l'After Foot.

"Honnêtement après un match pareil, se retrouver dans deux tournois de poker d'affilée, là franchement, on est dans le foutage de gueule le plus intégrale", a conclu Daniel Riolo. Un constat partagé par Nicolas Vilas, journaliste RMC, qui considère que cet acte est certainement une énième provocation envers les dirigeants du PSG.

"Cela pue la provocation cette histoire ! L'information est sorti comme quoi il s'est pris la tête avec son directeur sportif, il vient en conférence de presse et dit oui c'est vrai ce n'est pas que de l'amour le football, on s'est embrouillé. Et deux jours plus tard, tu sors aux yeux de tous dans un truc public comme ça, c'est bizarre quand même !", a expliqué le journaliste sur RMC. Plus que jamais, Neymar sera attendu le pied ferme sur le terrain lors de la prochaine rencontre du PSG.