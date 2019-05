PSG, Dani Alves ne ferme pas la porte à un départ

L'arrière brésilien du PSG, Dani Alves, n'exclut pas un départ à la fin de la saison, même si son premier souhait est de rester à Paris.

L'expérimenté latéral brésilien, Daniel Alves, s'apprête à boucler sa deuxième saison au Paris SG. Y en aura-t-il une troisième ? Le suspense est total, surtout après les propos ambigus tenus par l'intéressé lors d'une interview accordée à ESPN, un média de son pays.

"Le seul vrai attachement que j'ai eu dans ma vie, c'est avec ma mère quand nous étions reliés par un cordon ombilical, mais même ça c'est coupé. Je suis un homme libre qui pense que un plus un égale un, pas deux", a-t-il lâché. Des propos qui suggèrent qu'il n'aura aucun souci à changer d'air même s'il jouit d'une situation contractuelle et sportive intéressante dans la capitale française.

L'ancien Barcelonais a ensuite affirmé qu'il n'y a pas encore d'accord trouvé pour une prolongation de son bail. D'un autre côté, il précise qu'il donnera sa priorité aux champions de : "si nous sommes sur la même longueur d'onde, nous resterons ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. Pour le moment, nous ne le sommes pas (…) Le PSG sait la direction que je veux prendre et que je veux aider le club à changer son histoire, mais je ne sais pas s'ils en ont envie".

"Je suis prêt à parier la Tour Eiffel que Neymar va rester au PSG"

Et si les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre, quelle serait la destination préférentielle de l'international auriverde ? Sa réponse : "J'ai dit que j'aimerais jouer en . Ce n'est pas un rêve car je réalise toujours mes rêves grâce à mes efforts (…) C'est un championnat très excitant avec beaucoup de respect. Ce que j'aime là-bas, c'est le respect qu'ils ont pour les joueurs. Si tu donnes tout, ils te respectent (…) Dans le reste de l'Europe, si tu ne gagnes pas de matches, tu n'as aucun respect. Je n'ai pas ce problème, car je suis un gagnant"

Enfin, Dani Alves s'est aussi exprimé au sujet de son compatriote et ami, Neymar. Il le voit continuer avec le PSG en dépit des rumeurs qui l'envoient ailleurs. "Il est dans une période de transition car il n'obtient pas les résultats qu'il souhaite. Neymar est obsédé par ça et veut toujours être au top. Donc s'il n'est pas au top, il n'est pas content. Je pense qu'il devrait profiter de ses vacances pour réfléchir à comment devenir encore un plus grand joueur qu'il n'est déjà pour atteindre un niveau encore plus élevé que maintenant. Je suis prêt à parier la Tour Eiffel en tout cas qu'il va rester au PSG car il n'a pas fini son travail ici".