Le PSG critiqué pour son déplacement en Arabie saoudite, Laure Boulleau monte au créneau

Le match amical du PSG en Arabie saoudite suscite la controverse. Mais Laure Boulleau explique pourquoi cette rencontre était importante.

Le PSG vient d'effectuer une mini-tournée au Qatar et en Arabie saoudite au cours de laquelle le club a joué un match amical, le 19 janvier 2023 contre une sélection de Riyad et ce, quelques jours avant un match de Coupe de France (ce lundi 23 janvier contre l'US Pays de Cassel).

Sur le plateau du Canal Football Club, un débat a fait rage entre les partisans de cette tournée et les détracteurs de cette pratique.

Antonetti et Landreau fustigent le déplacement du PSG en Arabie saoudite

Ancien entraîneur, notamment de Bastia et du FC Metz, Frédéric Antonetti est totalement opposé à ce genre de matches : « Tous les entraîneurs n'aiment pas les matches financiers. Parce qu'il y a une préparation, ce n'est pas seulement un match. Messi a une petite alerte musculaire et si le PSG était resté à Paris, peut-être qu'il ne l'aurait pas. Nous, les entraîneurs, on fait avec mais on n'aime pas ça. […] Quand on veut gagner la Ligue des champions, on met tous les atouts de son côté. Est-ce que là, ils le font ? La réponse est dans la question. »

Même son de cloche chez Mickaël Landreau, qui a notamment été le gardien de but du PSG lorsqu'il était joueur : « C'est clairement financier, c'est un projet qui ne correspond pas au sportif. Pour le moi le problème n'est pas spécialement sur la Coupe de France. C'est une des rares semaines où tu peux travailler, où tu peux travailler défensivement, où tu peux travailler à l'entraînement, où tu peux travailler sur ton jeu collectif, tu peux même travailler athlétiquement. Ils ont tout un effectif qui était à la Coupe du monde et ils refont encore des voyages, ils refont encore des matches. »

« Pour moi, ce n'est pas cohérent ! Si tu ne gagnes pas la Ligue des champions pendant que le Bayern est en train de se préparer, pour moi, ce sera une vraie raison que tu pourras ressortir plus tard », a ajouté l'ancien gardien des Bleus.

Laure Boulleau défend la tournée du PSG

En revanche, Laure Boulleau a pris la défense du PSG : « Il y a le fair-play financier. En fait, la pause qu'ils font au Qatar c'est aussi pour rendre aux sponsors qui donnent de l'argent au club. Dans une politique de club comme le PSG, je trouve ça normal de rendre aux sponsors comme le font tous les clubs à moindre échelle. Le Bayern fait aussi des tournées, tous les clubs le font. »

Rappelons que cette tournée devait avoir lieu l'année dernière mais a été reportée en raison de la pandémie de la Covid-19. On estime que le PSG a empoché entre 10 et 15 millions d'euros et aurait pu écoper de pénalités financières en refusant de jouer ce match amical.