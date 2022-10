PSG - Combien de matches de suspension risque Ramos après son expulsion contre Reims ?

Expulsé lors de Reims-PSG, Sergio Ramos pourrait écoper d'une lourde suspension. GOAL vous explique pourquoi.

Le samedi 8 octobre, le PSG est allé faire match nul 0-0 à Reims. Un match souvent tendu et qui a été marqué par l'expulsion de Sergio Ramos pour avoir dit « Puta madre » alors qu'il contestait une décision de l'arbitre, monsieur Pierre Gaillouste.

Galtier défend Ramos : « Il n'a pas voulu insulter l'arbitre »

Après la rencontre, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a pris la défense de son joueur : « J'ai vécu cela il y a quelques années en arrière sur un Nîmes-Lille. Il y a un problème non pas culturel mais de langage football. Je suis persuadé qu'il n'a pas voulu insulter l'arbitre. Sergio a sorti une expression que j'entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu'on entend aussi en Championnat, quand on est énervé on a des paroles, on entend des paroles mais c'est une expression. Je pense que l'arbitre l'a pris pour lui alors que sachant comment ça se passe, j'ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L'arbitre l'avait pris comme une insulte contre lui alors que c'est une expression qu'on dit souvent sur le terrain. »

Ramos déjà suspendu pour le classique PSG-OM

Ayant écopé d'un carton rouge direct, Sergio Ramos est automatiquement suspendu pour le prochain match du PSG en Ligue 1. Le défenseur espagnol va donc manquer le Classique PSG-OM, programmé ce dimanche 16 octobre à 20h45.

Avant la rencontre, Sergio Ramos était d'ailleurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Un carton jaune dont il a écopé juste avant de prendre un rouge direct.

Selon le règlement de la LFP, le joueur encourt une suspension allant de deux à sept matches pour attitude intimidante.

Cependant, l'arbitre n'a pas mentionné la moindre insulte à son égard dans son rapport. Pierre Gaillouste a seulement relevé l'attitude contestataire de Sergio Ramos.

De quoi atténuer les risques encourus par Ramos ? La Commission de Discipline de la LFP se réunira ce mercredi 12 octobre 2022 à 18h00 pour déterminer la sanction à infliger au joueur du PSG.