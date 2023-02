PSG : Claude Puel explique l'échec de Christophe Galtier

Claude Puel s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par Christophe Galtier, à la veille du Classique entre l'OM et le PSG.

Après des débuts idylliques à la tête du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a connu le revers de la médaille depuis l'après Coupe du monde. Le technicien français est tancé suite à la mauvaise série du PSG et risque gros en cas de défaites conjuguées face à l'Olympique de Marseille et lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Ce match contre l'ogre allemand risque de fortement conditionner la suite de son aventure dans la capitale française.

"Dur de mettre quelque chose en place à Paris"

Si Christophe Galtier en est arrivé là, c'est comme pour ses prédécesseurs, car il n'a pas réussi à trouver l'équilibre au sein de sa formation. Alors que le 3-4-3 portait ses fruits en début de saison avant de montrer ses limites, l'ancien entraîneur du LOSC a décidé de changer de fusil d'épaule et cela n'a guère changer les choses. Le problème est plus profond que ça selon Claude Puel qui a expliqué les difficultés rencontrées par Christophe Galtier dans une interview accordée à L'Equipe.

"C'est compliqué de mettre quelque chose en place à Paris. Il y a les trois de devant (Mbappé, Messi, Neymar) et, ensuite, le coach doit trouver le meilleur dispositif pour utiliser leur talent en respectant l'équilibre. Est-ce possible de trouver un équilibre en alignant la MNM ? Ça dépend de leur état physique. J'ai vu un grand Paris jusqu'à la Coupe du monde, tout le monde était bien physiquement, les trois de devant respectaient le bloc, ils se replaçaient et parvenaient à resserrer les lignes", a analysé l'expérimenté technicien français.

"Le PSG doit mettre de l'intensité à la perte de balle"

"Derrière, Vitinha était bon,(Marco)Verratti et Marquinhos se démultipliaient pour faire le jeu, récupérer des ballons, casser les lignes ou engager les transitions. Mais tenir cette cadence avec une Coupe du monde au milieu, c'est dur. Aligner les trois de devant s'ils sont moins bien physiquement demande beaucoup aux sept autres joueurs, parfois trop, et ça fait ressurgir des problématiques", a ajouté Claude Puel.

L'ancien entraîneur de l'OL estime que sans une MNM au top physiquement, le PSG se créé de multiples problématiques : "Quel schéma pour assurer l'équilibre, sachant que la présence de la MNM impose un joueur de moins au milieu et que les difficultés de (Sergio) Ramos dans son dos, peut réclamer de jouer à cinq défenseurs ? À l'OM, c'est clair, mais la question de comment doit jouer le PSG peut vite se compliquer. Avec ses joueurs, Paris devrait jouer chez l'adversaire, avoir la possession et mettre de l'intensité dès la perte du ballon pour le récupérer, comme le fait Manchester City. Mais il ne peut pas jouer ainsi si les trois de devant sont moins frais ou moins engagés".

"Galtier est coincé"

Le bloc est contraint de reculer pour récupérer le ballon, et donc contraint de repartir de plus bas, avec des joueurs fatigués et un gardien de but

qui n'est pas à super l'aise au pied. Paris peut vite être en danger s'il n'a plus la possession. Dans un collectif, les tâches défensives et offensives doivent être mieux réparties. Et l'intensité doit être plus forte", a ajouté Claude Puel.

"Christophe Galtier peut-il choisir d'aligner que deux des trois pour gagner ? Faire jouer les stars est la problématique des coaches du PSG. Et puis aucun des trois n'accepterait un turnover. Donc tu es coincé", a conclu l'ancien entraîneur de l'ASSE. Un constat qui ne plaide pas à l'optimisme pour Christophe Galtier et son avenir au sein du PSG, à moins que ce dernier ne parvienne par miracle à trouver la formule magique.