PSG - Christophe Galtier : "Pour acheter, il fallait vendre..."

S'il n'a pas épilogué sur le mercato, l'entraîneur du PSG a tout de même pointé du doigt la gestion du mercato et visé indirectement Antero Henrique.

Quel bilan faîtes-vous du mercato et de la non-arrivée d'un défenseur central ?

Concernant le mercato, côté départ il y a eu quelques et beaucoup de joueurs prêtés. On savait que pour acheter, il fallait vendre. A l'heure où on se parle, le mercato est fini et on sait avec quels joueurs on va travailler. Maintenant il faut tourner la page.

"Je n'ai nullement l'envie de changer le système défensif"







Ce manque de profondeur en défense va-t-il vous obliger à changer de système durablement et à repasser à 4 derrière ?

Je pense qu'une des qualités importantes pour un entraineur c'est de s'adapter. Et notamment par rapport aux blessures et au suspension. Evidemment, il est favorable de privilégier une organisation sur laquelle on travaille depuis deux mois. Il se peut que l'on s'adapte mais à l'heure où l'on se parle je n'ai nullement l'envie de changer.





Quel bilan faîtes-vous des ventes ?

Ça ne me concerne pas. Avec le président et Luis on avait ciblé ce qu'e l'on pensait souhaitable et qu'il fallait modifier. J'avais été très direct avec certains joueurs sur leur avenir. Beaucoup de joueurs sont partis mais sont partis en prêt... Mais je n'ai pas à juger le mercato.

"Toutes les stratégies ont été faites avec Luis Campos et le président"







Quels sont vos relations avec Antero Henrique depuis votre arrivée ?

(Long soupir avant d'afficher un large sourire) Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec mon président et Luis Campos. Et toutes les stratégies, nous les avons faites ensemble.





Avant le match face à Nantes allez-vous faire tourner en vue du match de Ligue des champions ?

Déjà, je suis satisfait de notre match à Toulouse et de ceux qui n'avaient pas beaucoup joué depuis le début. Je les ai trouvés bien dans le rythme et sur ce que je voulais voir. Evidemment qu'il y aura des changements dans le onze de départ mais plutôt en vue de la série de match qui nous attend que par rapport à la Ligue des champions.

"J'ai été satisfait de Danilo à Toulouse"







Avec le peu de défenseur que vous avez à votre disposition, le mercato d'hiver est-il déjà capital ?

Le mercato d'hiver c'est loin maIs j'étais totalement confiance en Luis, avec qui je travaille depuis quatre ou cinq ans et qui anticipe beaucoup les choses.





Avec presque cinq défenseurs et demi pour un système à trois, comment allez-vous gérez ?

Même s'il joue milieu à la base, il ne faut pas parler de Danilo Pereira comme ça. J'ai été satisfait de la prestation de Danilo à Toulouse. J'ai beaucoup échangé avec lui et je l'ai beaucoup observé aussi et il va être amené à nous rendre beaucoup de services à ce poste.