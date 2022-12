PSG : Christophe Galtier juge les performances de Kylian Mbappé et Neymar

L'entraîneur du PSG est revenu sur le but de la victoire de Kylian Mbappé et sur l'expulsion de Neymar.

Kylian Mbappé est sur une autre planète. Etincelant durant la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, l'attaquant a continué sur sa lancée avec le Paris Saint-Germain en inscrivant le but de la victoire face à Strasbourg ce mercredi soir. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier n'a pu que s'incliner devant le génie de Kylian Mbappé.

"Mbappé a été un élément déclencheur"

"Kylian Mbappé est dans la continuité de ce qu'il a fait en Coupe du monde. Il a eu très peu de jours de repos, mais le fait d'avoir été au bout de la compétition, même s'il y a eu de la tristesse, lui a permis de rester dans le rythme. Depuis son retour, il avait à coeur de jouer ces deux matches (contre Strasbourg, puis à Lens, dimanche), surtout pour les gagner", a analysé l'entraîneur du PSG.

"Il a été un élément déclencheur, à travers son abnégation et sa détermination. Il a entraîné toute l'équipe là-dedans et on a pu l'emporter à la fin. Il y a eu des penaltys dans presque tous les matches de L1 aujourd'hui, donc je savais qu'on en aurait un. Il fallait mieux pour nous qu'il tombe à ce moment-là et Kylian n'a pas tremblé", a ajouté Christophe Galtier.

"Je comprends la frustration de Neymar"

L'entraîneur du PSG a jugé la prestation de ses autres mondialistes, y compris Neymar, expulsé en seconde période pour deux cartons jaunes en très peu de temps : "À l'inverse de Hakimi et Kylian, qui sont allés au bout avec du rythme, je me doutais que ça allait être plus difficile pour ceux qui avaient eu dix à douze jours de récupération, et seulement quatre séances pour préparer le match, comme Marqui et Ney".

"Mais Marquinhos a tout de suite trouvé le bon tempo. Il a été décisif et a montré un certain état d'esprit, avec une réelle envie de ne pas subir. Un peu à l'image de Neymar, qui a alterné le jeu haut et un jeu plus bas. Il a beaucoup dézoné. Je peux comprendre qu'il y ait de la colère et de la frustration chez lui. Car je peux comprendre le carton jaune pour la simulation. Mais le premier qu'il a pris est très sévère, par rapport au nombre de fautes qu'il a subi avant, pas petites...", a ajouté Christophe Galtier.

Enfin, le technicien français s'est félicité de la prolongation de contrat de Marco Verratti : "C'est une très bonne nouvelle pour le club, on va l'appeler Marc ! C'est un signe fort de sa part et de la part du club de conserver les joueurs cadres. Il est le meilleur à son poste au monde, dans un registre très particulier, atypique. On a souvent des joueurs avec de l'envergure à ce poste-là, comme Thiago Motta, lui apporte autre chose et il est exceptionnel".