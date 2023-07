PSG : Christophe Galtier en négociation avec Al-Shabab

L'ancien entraîneur parisien pourrait rebondir en Arabie saoudite. Depuis sa rupture avec le PSG, il discute avec le club Al-Shabab.

Après une année parisienne mouvementée mais conclue par un titre de champion de France, Christophe Galtier va-t-il retrouver un nouveau challenge ? L’ancien entraîneur du PSG avait cette idée dans un coin de sa tête et pourrait le faire loin de l’Europe. Après avoir été dans la short-list de l’OM et Naples qui ont finalement choisi Marcelino et Rudi Garcia, le technicien est actuellement en discussions avec le club saoudien d’Al Shabab.





Comme révélé par Foot Mercato, Galtier avait été contacté dès la mi-juin alors qu’il était toujours l’entraîneur de Paris même s’il s’était vu signifier sa mise à pied depuis plusieurs jours par Luis Campos quelques temps après l’obtention du onzième sacre de son ex-club. Après avoir trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, l’ex-coach de l’ASSE et du Losc peut désormais envisager la suite à donner à sa carrière.





Depuis plusieurs jours, les négociations ont repris entre Al-Shabab et Christophe Galtier. Alors qu’une source évoque d’un accord proche entre toutes les parties, une autre se veut prudente sur la conclusion de ce dossier.