PSG - Christophe Galtier avant la Coupe de France : "à mes yeux, le plus beau trophée"

L'entraîneur parisien, qui a échoué en finale de l'épreuve la saison passée, porte une affection toute particulière à la Coupe de France.

Est-ce que Keylor Navas va jouer ? Et comme s'est passé son retour depuis la Coupe du mode ?

Il a eu une dizaine de jours de repos pour couper après la Coupe du monde afin de récupérer. Il s'est remis au rythme des séances avec du travail individuel et spécifique avec le préparateur des gardiens. Oui, c'est Keylor qui jouera demain (vendredi).

"Il n'y a pas de raison que Leo ne soit pas fêté par nos supporters"

Peut-on voir Lionel Messi jouer à Châteauroux ? Et sera-t-il célébré au Parc contre Angers ?

Concernant Leo, il s'est entraîné mercredi et aujourd'hui. Il a eu plus de 12 jours avec les obligations liées au célébration. On a souhaité aussi qu'il profite en famille. Évidemment, il ne jouera pas demain (vendredi) et ayant discuté avec lui on fera en sorte qu'il soit prêt pour le match suivant. Il a joué une Coupe du monde extraordinaire avec beaucoup d'efforts et de chocs. Je serai à l'écoute sur ce qu'il va me dire mais je souhaite qu'il soit là. Je crois qu'il était important que tous les acteurs qui travaillent ici lui fassent cette célébration et il en était heureux. Lui était heureux de retrouver ses partenaires et tout le monde était heureux de le revoir et de le célébrer. Y aura-t-il une célébration au Parc des Princes ? Je suis focus sur le prochain match mais il n'y a pas eu de demande ou de besoin de la part de Leo d'être célébré. J'espère qu'il sera fêté par nos supporters. C'est Leo Messi, un champion du monde et on a beaucoup de chance de l'avoir chez nous. J'espère qu'il sera fêté et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas.



Neymar était absent à l'entraînement ce jeudi matin. Sera-t-il absent contre Châteauroux demain ?

Concernant Neymar, son absence était prévue depuis longtemps. Au retour du mondial, tous les joueurs ont été observés par le staff médical et performance et il a été décidé que c'est dans cette période qu'il pourrait se soigner et faire reposer sa cheville qui a été touchée pendant le mondial.

"On aura une équipe très compétitive contre Châteauroux"

En l'absence de vos stars et de nombreux joueurs, est-ce un casse-tête de composer votre équipe ?

Non. La Coupe de France est un trophée important et à mes yeux c'est le plus beau. Il y a eu après la défaite de Lens beaucoup d'échanges et on a vite replonger dans le travail. Sur les absents on savait qu'il y a allait y avoir beaucoup d'absents, avec les retours, les blessés, les vacances. La saison passé l'effectif était plus grand et il y avait plus de joueurs disponibles à cette période. J'ai souhaité que l'on réduise le nombre et après des échanges avec mes cadres j'en ai déduis qu'il fallait avoir un effectif restreint. On a des jeunes joueurs et on se doit de le faire de la place. Demain, on aura une équipe très compétitive.

L'an passé le premier tour de Coupe de France avait permis à certains jeunes de connaître leur première titularisation, sera-ce le cas vendredi ? Globalement, le niveau des jeunes à Paris est-il plus élevé que ce que vous avez connu ailleurs ?

Ça va être une opportunité pour certains de démarrer. Je ne suis pas sur un turnover, on sort d'une grosse déception. Perdre quand vous êtes au PSG, c'est difficile. Il y a des joueurs qui n'ont pas été performants dimanche dernier. L'absence des uns et des autres va donner de l'espace à certains jeunes jeunes. Les jeunes du PSG, ils ont un niveau supérieur a ce que j'ai pu connaitre dans les autres clubs, la preuve en est il y a beaucoup de joueurs issus de la formation parisienne partout à travers l'Europe. C'est aussi l'une des raisons qui nous a poussé à réduire l'effectif afin de pouvoir leur donner de l'espace.