PSG : Christophe Galtier allume ses joueurs !

Après une nouvelle défaite face à Lorient, l'entraîneur du PSG n'a pas hésité à reprendre de volée ses joueurs.

Le Paris Saint-Germain a encore déçu ce week-end. Le club de la capitale a concédé une neuvième défaite depuis le début du mois de janvier, devant son public, face à Lorient. Le PSG est passé totalement à côté de sa rencontre et a joué la grande majorité de la rencontre en infériorité numérique ce qui n'a pas aidé à prendre le dessus sur son adversaire du jour.

"Il y a de la suffisance"

Malgré un petit matelas en tête du championnat, le PSG inquiète et semble vivre une fin de saison en roue libre, avec un manque de motivation assez clair depuis l'élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich. Pourtant, le club de la capitale n'est pas encore champion de France, loin de là, et va devoir vite relever la tête.

En conférence de presse, Christophe Galtier n'a pas hésité à allumer ses joueurs après un nouveau faux-pas contrariant : "Il peut y avoir de la suffisance, sur certaines situations, oui ! Notamment dans cette capacité à récupérer les ballons, dans les duels et dans les 1 contre 1. Et dieu sait que ce soir, on avait une très bonne équipe de Lorient en face".

"On doit avoir un meilleur investissement"

"Une équipe joueuse et non athlétique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu’on a lâché sur un plan mental", a ajouté l'entraîneur du PSG.

Christophe Galtier a avoué qu'il serait difficile de changer la donne : "C’est sur que c’est un élément sur lequel on doit parler. On ne peut pas travailler sur le plan mental. La question c’est : que veut-on faire des points d’avance et des cinq matchs qui vont arriver ? Est-ce qu’on envoie tout à la poubelle ? Est-ce qu’on se dit que si on est champion, on est champion et si on n’est pas champion, tant pis ? Non !".

"Il y a ce titre à aller chercher sans parler de l’avenir des uns et des autres. On est premier depuis le début et on doit finir ce championnat avec le titre. Mais pour aller chercher le titre, on doit avoir, à l’image de nos concurrents, un autre état d’esprit et un investissement plus importants pour certains joueurs", a conclu le technicien français.