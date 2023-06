PSG : Christophe Dugarry démonte la piste Thiago Motta

L'ancien de l'OM a donné son point de vue sur la possible arrivée de Thiago Motta sur le banc du PSG.

Le PSG recherche activement son nouvel entraîneur et parmi les favoris figure un ancien de la maison : Thiago Motta. Auteur d'une belle saison avec Bologne, l'Italien plaît en interne et auprès des supporters, bien qu'il ne soit pas la priorité numéro un. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a affiché son incompréhension et a démonté la piste Thiago Motta au PSG.

"Incompréhensible"

"Le choix d'aller chercher Thiago Motta est incompréhensible. Quand un club comme le PSG qui sort de plusieurs saisons où ça n'a pas trop fonctionné avec ses coachs... Aller chercher Thiago Motta dans la situation actuelle du PSG, je ne comprends pas. A moins, qu'il n'y ait un revirement total de situation dans le recrutement, le choix des joueurs qui vont arriver et j'en doute fortement", a expliqué Christophe Dugarry.

"Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin d'un entraîneur confirmé. Que Thiago Motta soit un futur très grand entraîneur, je le souhaite pour lui. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas l'entraîneur qu'il faut au PSG. Il en faut un avec de la poigne, de la niaque, peut-être qu'il en a, mais il faut le montrer dans d'autres clubs. Beaucoup d'entraîneurs se sont cassés les dents au PSG", a ajouté le champion du monde 1998.

"Avec Motta, on repart sur du copinage"

Christophe Dugarry déplore le "copinage" au PSG : "Prendre Thiago Motta parce que Nasser Al-Khelaïfi s'entend bien avec lui, on repart sur du copinage, de l'amitié, on va faire plaisir à un pote. Et puis c'est l'émir qui va faire le recrutement, Motta n'aura pas son mot à dire. Thiago Motta devra se débrouiller et puisqu'il s'entend bien avec Nasser, ce dernier s'achètera de la tranquillité".

"Thiago Motta n'attaquera pas Nasser, ça va être à la cool, ce sera encore les copains d'abord. Et je comprends très bien que Luis Campos ne veuille pas. Il connaît le football et à mon avis, il a compris la situation de ce club et je comprends qu'il ne soit pas très chaud pour Thiago Motta. Vu la situation du club, je ne comprends même pas une seule seconde qu'on puisse penser à Thiago Motta", a ajouté l'ancien de l'OM.

"On pense à lui uniquement parce qu'il a porté le maillot du PSG et parce qu'il est bien vu par les supporters, qu'il est copain avec Nasser et a de bons rapports avec lui. Sincèrement pour moi, c'est incompréhensible ce choix. Je ne remet pas en question la vision du football de cet ex-très très bon joueur, que j'ai adoré, mais pour moi, il y a trop peu de choses affirmées et confirmées que je ne ferai pas ce choix-là", a conclu Christophe Dugarry dont le constat est sans appel.