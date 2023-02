PSG : Cette statistique rassurante avant d'affronter le Bayern Munich

Avant d'affronter le Bayern Munich ce mardi, le PSG présente un bilan favorable face au club allemand.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Attendu comme le principal choc de ces huitièmes, cette rencontre promet d'être bouillante, en particulier en raison du contexte actuel du club de la capitale. Éliminé en Coupe de France par l'OM et battus par Monaco en l'espace de trois jours, les Parisiens accueillent l'écurie allemande avec bien peu de certitudes, d'autant que Kylian Mbappé, qui devrait débuter sur le banc, sera diminué par sa blessure à l'ischio.

Le PSG a l'avantage des confrontations

Mais les supporters parisiens pourront se rassurer un peu en consultant l'historique des confrontations entre les deux équipes dans leur histoire. Le PSG a en effet souvent croisé la route du Bayern puisque les deux équipes se sont affrontées à onze reprises en Ligue des Champions, il n'y a que le FC Barcelone (12 fois) que Paris a affronté plus souvent dans la compétition reine.

Et sur ces onze affrontements, le bilan est plutôt favorable au club qui s'est imposé six fois pour cinq défaites et aucun nul. Les deux premiers duels remontent à la saison 1994-1995, lors de laquelle Paris l'avait emporté à deux reprises en phase de groupes avant de se hisser jusqu'en demi-finale de la compétition. Dans l'histoire récente, le club francilien a affronté le club allemand trois fois lors des cinq dernières saisons. En 2020, ils avaient échoué lors de leur première finale de Ligue des Champions en s'inclinant (0-1), mais avaient éliminé le club bavarois l'année suivante à l'issue d'un quart de finale mémorable (victoire 3-2 à Munich et défaite 1-0 à Paris). Les deux équipes ne se sont jamais séparées sur un match nul.