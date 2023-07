PSG : cette recrue déjà fan de Mbappé !

Kylian Mbappé impressionne déjà les renforts du Paris Saint-Germain, comme en témoignent les mots forts d'un jeune milieu de terrain.

Sa nationalité est italienne, mais Cher Ndour pourrait avoir un lien étroit avec la France. D'abord parce qu'il devrait y évoluer en ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais aussi parce qu'il voue une admiration sans faille pour certains joueurs français. A commencer par son futur coéquipier, Kylian Mbappé.

Ndour impressionné par Mbappé

Interrogé sur le phénomène, Cher Ndour a tenu des propos très élogieux cette semaine, dans La Gazzetta dello Sport. "C’est le plus fort du monde dans le football récent, parmi les très rares qui font la différence, a estimé Cher Ndour au sujet de celui qui devrait bientôt être son partenaire. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui se montrent mais il n’y a pas de débat, il est à un autre niveau."

Autre nom lié à Ndour : Paul Pogba. Une référence à laquelle le nouveau renfort du PSG est souvent comparé. "Cette comparaison? Je la prends comme une fierté et une motivation pour m'améliorer, a encore estimé le jeune espoir italien. On parle de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, je vais tout faire pour essayer d'atteindre son niveau et peut-être un jour faire encore mieux."