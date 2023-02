PSG : Campos tourne le dos à Galtier et drague Mourinho

Alors que l'aventure parisienne de Galtier tourne de plus en plus au vinaigre, Campos draguerait Mourinho pour sauver sa peau à Paris.

À l'été 2022, Nasser Al-Khelaïfi annonçait la fin du bling-bling et des paillettes à Paris mais, six mois plus tard, la saison parisienne semble déjà tout remettre en question. La direction fait actuellement tout pour conserver un Lionel Messi qui ne souhaite, pour l'instant, pas poursuivre son aventure dans la capitale. Et selon Foot Mercato, Luis Campos aurait désormais relancé le projet « grands noms » pour le poste d'entraîneur puisque le Portugais serait entré en contacts avec José Mourinho pour remplacer un Christophe Galtier qu'il avait placé à la tête de l'équipe à l'été. L'objectif de Campos serait de sacrifier Galtier pour sauver sa peau à Paris.

PSG-Mourinho, enfin la bonne?

José Mourinho et le PSG, c'est un rêve pour l'instant toujours inachevé : à chaque changement d'entraîneur parisien, le Portugais a toujours été cité pour prendre la tête de l'équipe francilienne. Bien que le rêve ultime de Doha rester Zinédine Zidane, les têtes pensantes qataries n'ont jamais caché leur admiration pour le coach portugais, très apprécié par Luis Campos également.

Arrivé pour transformer la gestion d'un vestiaire parisien trop starlette, Christophe Galtier est en train de démontrer ses limites à Paris. À l'inverse, José Mourinho a prouvé tout au long de sa carrière sa capacité à gérer les stars et les forts caractères. Et si il est bien un entraîneur qui ne devrait pas faire de sentiments à Paris, c'est sans doute le Special One.

Si les contacts personnels semblent avoir été tissés, il n'y a actuellement aucune discussion entre le PSG et la Roma quant au transfert de l'entraîneur portugais. Mourinho est actuellement lié avec le club romain jusqu'en 2024 et a récemment refusé la sélection portugaise pour rester dans le club de la Louve. En cas d'arrivée à Paris, Mourinho retrouverait João Sacramento, son adjoint à Tottenham et la Roma, qui a été intégré au staff de Galtier lors de l'été.