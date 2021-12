PSG-Bruges (4-1) : Mbappé et Messi portent Paris

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais assuré de terminer à la seconde place de son groupe derrière Manchester City, le Paris Saint-Germain recevait le FC Bruges ce mardi soir, au Parc des Princes. Une rencontre dénuée d'enjeu, mais dans laquelle les hommes de Mauricio Pochettino souhaitaient s'imposer avec la manière pour se racheter de leur match nul à Lens (1-1).

Et pour cela, quoi de mieux qu'un Kylian Mbappé déterminé à marquer la Ligue des Champions de son empreinte ? Remplaçant dans le Nord samedi soir, le natif de Bondy avait déjà offert une merveille de passe décisive sur l'égalisation de son coéquipier Georginio Wijnaldum. Ce mardi, il a permis à son équipe de passer une soirée tranquille, ne laissant aucune chance à Bruges d'exister dans la rencontre. Sept minutes, c'est le temps dont l'attaquant a eu besoin pour mettre fin aux (minces) espoirs belges. Salvateur !

D'entrée, Kylian Mbappé a trompé Simon Mignolet en enroulant parfaitement un ballon du pied droit (2e). Le Français s'est ensuite retrouvé à la réception d'une sublime passe décisive d'Angel Di Maria, reprise de volée en une touche de balle (7e). Un but de grande classe signé Kylian Mbappé. Si le FC Bruges a profité de maladresses défensives pour se procurer quelques opportunités, Gianluigi Donnarumma a parfaitement répondu présent (24e).

Messi corse l'addition, Paris se relâche...

Après de multiples occasions nettes vendangées (4e, 12e, 31e, 34e), les locaux se sont assurés la victoire avant la pause grâce à un but de l'inévitable Lionel Messi, décidément plus à l'aise en C1 qu'en Ligue 1. Servi par Kylian Mbappé, l'Argentin a marqué le troisième but d'un tir enroulé du gauche venu se loger au ras du poteau gauche du portier adverse (38e). À la pause, Paris avait déjà fait le travail.

Mais cette équipe à une facheuse tendance à se relâcher... Et elle n'a pas manqué d'être sanctionnée par son adversaire du soir. Après deux premières chaudes alertes sur le but parisien (52e, 54e), le FC Bruges a profité de la baisse de régime des hommes de Mauricio Pochettino pour réduire le score grâce à Mats Rits (68e).



En fin de match, Lionel Messi s'est toutefois chargé de transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué pour redonner trois buts d'avance aux Parisiens (76e). Le cinquième but de l'ancienne star du Barça en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes. Le cinquième inscrit au Parc des Princes. Désormais, place aux huitièmes de finale...