PSG : Bounou, le gardien du Maroc, dans le viseur !

Le Paris Saint-Germain cherche-t-il vraiment un concurrent à Donnarumma ? Selon RMC Sport, Bounou pourrait être recruté.

Le Paris Saint-Germain recherche un gardien. Sergio Rico sort tout juste du coma suite à son accident à cheval, tandis que Keylor Navas devrait quitter les champions de France cet été.

Ne restent que Donnarumma et Letellier

Ne restent donc que Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas convaincu tout le monde en interne la saison passée, et Alexandre Letellier. Le PSG va donc devoir recruter un gardien, et cela pourrait être un N°1 bis pour mettre l’Italien en concurrence.

Selon RMC Sport, Paris vise deux gardiens mondialement connus : Hugo Lloris, sur le départ à Tottenham, et Yassine Bounou, qui a impressionné tout le monde avec le Maroc lors de la dernière Coupe du monde.

Bounou disponible pour 15 M€ ?

Pour le Français, il ne s’agit que de contacts informels. Pour le Marocain, la piste semble plus sérieuse, d’autant plus que Séville a besoin d’argent et pourrait lâcher son dernier rempart, devenu remplaçant, contre 15 M€. Affaire à suivre.