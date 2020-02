PSG-Bordeaux : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG reçoit Bordeaux dimanche, cinq jours après sa défaite 2-1 à Dortmund. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout !

C'est le match d'après. Dimanche soir, cinq jours se seront écoulés depuis la défaite à Dortmund (1-2). Et Paris tentera de se refaire la cerise en s'imposant contre en clôture de la 26e journée de L1. Une rencontre particulière où tous les regards seront braqués sur le PSG et l'attitude collective d'un groupe qui a déçu les observateurs et ses supporters au Signal Iduna Park. L'équipe de Thomas Tuchel devra montrer un autre visage pour repartir de l'avant au plus vite.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur cette rencontre !

Match PSG-Bordeaux Date Dimanche 23 février 2019 Coup d'envoi 21h00

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , le match PSG-Bordeaux est diffusé sur la chaîne payante Canal+. Il sera aussi commenté en intégralité sur France Bleu Paris 107.1.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Le groupe parisien et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Non communiqué Défenseurs Non communiqué Milieux Non communiqué Attaquants Non communiqué



La compo probable du PSG : À venir...

Plus d'équipes

Les principaux absents : À venir...