PSG - Bennacer dans le viseur ?

Le club de la capitale serait intéressé par le milieu de terrain algérien de l'AC Milan, mais la marge de manoeuvre serait assez réduite.

La saison étant terminée en , les clubs peuvent et doivent déjà se projeter vers la saison prochaine avec tout ce qui en suit et notamment la construction d'un effectif performant pour être compétitif sur un maximum de compétitions. Bien évidemment, le PSG doit encore jouer la cette saison, au mois d'août, mais commence déjà les grandes manoeuvres estivales en coulisses, à l'image de la signature à titre définitif de Mauro Icardi la semaine dernière.

Le club de la capitale pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. Si sur le sens des départs, certains sont déjà actés comme celui de Thomas Meunier, ou que d'autres sont en suspens à l'image de Thiago Silva et Edinson Cavani, en fin de contrat cet été, sur le plan des arrivées, le PSG continue de réfléchir à ses options. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le champion de France en titre aurait jeté son dévolu sur un joueur de l' selon les informations de L'Equipe.

Une clause à 50 millions d'euros

En effet, le PSG en pincerait pour Ismael Bennacer selon le quotidien français. Arrivé à Milan en provenance d' l'été dernier, l'international algérien a été l'une des rares satisfactions chez les Rossoneri cette saison. À tel point que le club de la capitale n'est pas seul sur le dossier. Ce mercredi, RMC révélait que le milieu de terrain de l'AC Milan était convoité par puisque Pep Guardiola lui aurait directement téléphoné pour lui évoquer le projet sportif des Citizens.

Le ne serait pas en pole position dans ce dossier mais conserverait tout de même ses chances pour signer Ismael Bennacer, à condition bien sûr d'être en mesure de répondre aux exigences financières de l'AC Milan pour le milieu de terrain algérien. Ce dernier bénéficie d'une clause libératoire s'élevant à 50 millions d'euros. La somme à débourser si jamais le club italien ne souhaite pas se séparer d'Ismael Bennacer.

Le club de la capitale ne voudra probablement pas aligner une somme aussi conséquente pour Ismael Bennacer, ce qui risque de compliquer le dossier au vu de la volonté de l'AC Milan de le conserver au moins un an de plus. Le PSG a déjà dépensé 50 millions d'euros pour Mauro Icardi et reste en quête d'un latéral gauche pour remplacer Layvin Kurzawa, d'un latéral droit au minimum pour remplacer Thomas Meunier, d'un défenseur central et d'un milieu de terrain. Ismael Bennacer ne serait pas la seule piste pour renforcer l'entrejeu selon L'Equipe. Thomas Partey, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Boubakar Kamara seraient suivis de près, mais à l'image de la piste menant à l'Algérien, l'aspect économique risque de poser problème.